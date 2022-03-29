TMB Başkanı Eren: "Konut ve arsa satışlarındaki KDV indirimi sevindirici" - Son Dakika

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, KDV'de sadeleştirme çalışmaları kapsamında konut ve arsa satışında yapılan vergi indiriminin sevindirici olduğunu belirterek, "Konutun ve arsanın ardından kamu projelerinde artık taşınamaz hale gelen maliyetleri düşürecek adımların da atılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı konut ve arsa satışlarındaki yeni KDV düzenlemesini değerlendirdi.

KDV'de sadeleştirme çalışmaları kapsamında konut ve arsa satışında yapılan vergi indiriminin sevindirici olduğunu ifade eden Eren, konut alanında yaşanan KDV karmaşasının geride bırakılması ve kısmen vergi indiriminin sağlanmasıyla birlikte konut üretiminde öne çıkan arsa maliyetlerinin KDV üzerinden düşürülmesinin sektör açısından olumlu olduğunu vurguladı.

Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Konutun ardından kamu projelerinde artık taşınamaz hale gelen maliyetleri düşürecek adımların da atılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projeler için sözleşmelerin sonuna kadar uygulanacak dinamik fiyat farkı düzenlemesi ve tasfiye hakkı tanınması gerektiğini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Mevcut şartlarda kamu projelerinin yürütülmesi imkansız hale geldi. Salgının ardından şimdi de savaş kaynaklı ek maliyetler temel girdi maliyetlerine yansıyor. Kamu müteahhitlerine hiç başlamamış veya yüzde 50'den az ilerlenmiş işler için şartsız tasfiye hakkı tanınması zaruri hale gelmiştir. Hızla değişen şartlar nedeniyle de dinamik bir formül içerecek yeni bir fiyat farkı düzenlemesi çıkarılmalıdır."