TMO Kabuklu Fındık Satış Fiyatlarını Açıkladı

Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), KDV hariç 2024 mahsulü için 145,00 TL/Kg, 2023 mahsulü için 135,00 TL/Kg, 2022 mahsulü için ise 125,00 TL/Kg fiyatla kabuklu fındık satışlarına başlanıldığını açıkladı.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir. Tarımsal ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan ve kuruluşumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıkların ülkemiz ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını teminen (Levant Kalite, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre-KDV hariç) 29.01.2025 tarihinden itibaren satışa açılmasına karar verilmiş olup; 2024 mahsulü için 145,00 TL/Kg, 2023 mahsulü için 135,00 TL/Kg, 2022 mahsulü için ise 125,00 TL/Kg fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak satışa açılmıştır. İstekliler ilgili Başmüdürlüğe müracaatta bulunarak, almak istediği ürün bedelini banka hesabına nakit ya da kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra teslimatlara hemen başlanacaktır. Aynı depo için birden fazla isteklinin müracaat etmesi halinde parasını yatıran ve aracını gönderenden başlanarak sıra ile teslimat yapılacaktır. Numune talep edilmesi halinde KDV dahil 350,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kilogram olacak şekilde karşılanacaktır" denildi.

Açıklamada satışların Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO Başmüdürlüklerince yapılacağı belirtildi. - ANKARA