TMO, stoklarındaki arpanın satışına 17 Eylül itibarıyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMO, stoklarındaki arpanın satışına 17 Eylül itibarıyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla stoklarındaki arpanın satışına 17 Eylül itibarıyla başladı. Satışlar ilk etapta büyükbaş ve küçükbaş besicilere, yetiştiricilere ve yem fabrikalarına yönelik olacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, bugün itibarıyla yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla, stoklardaki arpanın satışına başlandığı bildirildi.

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'de bu yıl hububat hasadının tamamlandığı aktarıldı.

Rekor seviyeye ulaşan üretimle birlikte, yurt içi tüketimi karşılayacak düzeyde güçlü bir arz oluştuğu belirtilen açıklamada, üretimdeki bu yüksek seyrin, TMO alımlarına da yansıdığına işaret edildi. Kurumun üreticilerden yüksek miktarda buğday ve arpa alımı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TMO 2026-27 satış sezonunda, ekim ayında başlaması planlanan buğday ve arpa satış programını, piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçlarını da dikkate alarak, öncelikle buğdayda öne çekip, 1 Eylül itibarıyla TÜRİB üzerinden başlatmıştır. 17 Eylül itibarıyla da yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla, TMO stoklarında bulunan arpanın satışına başlanmıştır."

Arpa satışlarının ilk etapta büyükbaş ve küçükbaş besicilere, yetiştiricilere ve yem fabrikalarına yönelik olacağına değinilen açıklamada, "TMO, her sezon olduğu gibi bu sezon da yurt içi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeye, arz-talep dengesi, fiyat oluşumları ve sektör ihtiyaçlarını birlikte değerlendirerek, proaktif bir yaklaşımla gerekli tedbirleri zamanında almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, satışlara ilişkin ayrıntılı bilginin, TMO iş yerlerinden alınabileceği de aktarıldı.

Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri OfisiToprak Mahsulleri OfisiHamster CoinEkonomiEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Piknikte kahreden son Daha 28 yaşındaydı, son sözleri “hatıra kalsın“ oldu Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Aniden yere yığıldı 14 yaşındaki Yasin’in ölüm nedeni kahretti Aniden yere yığıldı! 14 yaşındaki Yasin'in ölüm nedeni kahretti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 14:01:55. #.0.2#
SON DAKİKA: TMO, stoklarındaki arpanın satışına 17 Eylül itibarıyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement