TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu belirterek, "Paylaşmanın, birbirimize sevgi ile sarılmanın, empati yapabilmenin önemini asla unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

???????Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede ve dünyada barışın, refahın gönüllere umut serptiği, sevgi ve hoşgörünün öneminin daha fazla anlaşıldığı bir bayram yaşanmasını diledi.

Mübarek ramazan ayının ardından, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisiyle Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramlar insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir. Paylaşmanın, birbirimize sevgi ile sarılmanın, empati yapabilmenin önemini asla unutmamalıyız. Uzun süren salgın süreci, tüm insanlarının hayatında yıpratıcı etkiler bıraktı. İnanıyoruz ki bu sürecin etkisini kaybetmesiyle yeniden el birliğiyle özlediğimiz eski günlere döneceğiz. Türk iş dünyası adına, Ramazan Bayramı'nın, milletimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."