TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Havza ve Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun'un Havza ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinde temaslarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek Oda Başkanı Erkan Acar ve üyelerle bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Havza'nın Milli Mücadele bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Havza'nın ilçe bazlı teşvik modeliyle kalkınacağını belirten Hisarcıklıoğlu, Havza OSB'ye yatırım yapacakların 5. bölge teşviklerden yararlanacağının altını çizdi.

Türkiye genelinde 81 ile okul yaptırdıktan sonra ilçe oda başkanlarının da okul talebinde bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz de Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolümüzü imzaladık. Oda ve borsa bulunan 153 ilçemizde okul yapmaya başlıyoruz. Havza'mıza da hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Daha sonra Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler sunuldu.

Ziyarette Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de bulundu.

"Merzifon ankastre mutfak ürünlerinin merkezi oldu"

Hisarcıklıoğlu, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) da ziyaret ederek Oda Başkanı Dursun Dağdelen'den ilçeyle ilgili bilgi aldı, ardından konferans salonunda Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan'ın da katılımıyla TSO Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Merzifon'un sanayide, ihracatta, üretimde, istihdamda adından söz ettirdiğini söyledi.

Merzifon'un özellikle sanayi bölgesi ile öne çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Merzifon'a organize sanayi olarak baktığımızda ankastre mutfak ürünlerinin merkezi oldu. Türkiye'nin otomobili TOGG'un cam sileceklerinin motoru Merzifon'dan geliyor. Merzifon OSB'de 2020 yılında 120 milyon dolar olan ihracat, 2021 yılında 200 milyon dolara yükseldi. OSB'de 66 fabrika faaliyet gösteriyor, 14 fabrikanın da yapım çalışması sürüyor. Merzifon OSB'nin genişletilmesi için çabalar sürüyor." diye konuştu.

Merzifon'a da bir okul kazandıracaklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Suluova, Gümüşhacıköy ve Merzifon'a birer okul yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Masatlı ve Merzifon TSO Başkanı Dağdelen, Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.