TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk ve tahkim sistemi ile davalar hızlı sonuçlanıyor

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, uygulamaya koydukları arabuluculuk ve tahkim sistemi ile davaların hızlı sonuçlandığını belirterek, "Hepimizin ortak şikayeti yargı sisteminin yavaş işleyişi. Türkiye'de bir dava birinci derece mahkemede ortalama 2 yıl sürüyor. Sonrasında bir üst mahkemeye gidiyor ve yani hakkının teslimi için en az 4 seneye ihtiyaç var. Şimdi çok sayıda meselemiz burada çözülüyor. 11 bine yakın dosya mahkemeye gitmeden ve 4 yıl beklemeden çözüme kavuştu" dedi.

TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2023 yılı ticari bilanço karı sıralamasına göre kişilere plaket takdim töreni ile Ünye Ticaret ve SanaYİ Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Ünye'ye geldi. Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, 24. Dönem TBMM Başkanı ve Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek de programa katıldı.

"Ünye Ticaret ve Sanayi Odamız kendi elektriğini üreterek, dünyaya örnek odalardan bir tanesi"

Hisarcıklıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir ilki gerçekleştirerek, 'Yeşil Enerji' sistemine geçtiğini, dünyaya örnek olacak odalardan bir tanesi olduğunu ve kendi enerjisini kendi ürettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Odamızın yine açılışını yapacağımız arabuluculuk merkezi ile de bir hizmeti daha sizlerin ayağına getiriyoruz. Hepimizin ortak şikayeti yargı sisteminin yavaş işleyişi. Türkiye'de bir dava birinci derece mahkemede ortalama 2 yıl sürüyor. Sonrasında bir üst mahkemeye gidiyor ve yani hakkının teslimi için en az 4 seneye ihtiyaç var. İşte bu noktada alternatif çözümler devreye girmek zorunda. Bizim kültürümüzde de var olan fakat maalesef unuttuğumuz, sonradan da batı tarafından keşfedilen çözüm işleri var. Bunlar nedir? Eskiden ahi ocağı vardı. Tüccarlar ve oranın üyesi problem yaşadıklarında ahi ocağına giderler, ahi baba problemleri çözerdi. Maalesef bunu batı bunu güzel keşfetti. Tahkim ve arabuluculuk diye kamuoyuna sunuyor. Bütün batı ve Amerika hepsinde çözümlerin yeri insanların kendi arasındaki uzlaşmayı sağlıyor, arabuluculuk bu" diye konuştu.

"11 bine yakın dosya mahkemeye gitmeden çözüme kavuştu"

Davalı ve davacı bir araya geliyor, sonunda anlaşıyorlar ve sonunda haklarını helal ederek ayrılıyorlar. Bundan güzel bir ahlak olabilir mi? Şimdi çok sayıda meselemiz burada çözülüyor. 11 bine yakın dosya mahkemeye gitmeden ve 4 yıl beklemeden çözüme kavuştu. Burada önceliklere baktığımız zaman işçi ve işveren davaları ki en büyük şikayetimiz buranın geç işlemesi ve burada mahkemenin verdiği haksız kararlardı. Şimdi ise helalleşerek ayrılır hale geldik. 2 taraf da birbirine hakkını helal ediyor. Bu kapsamda zemin genişledi, bir sürü ticari davalar dahil olmak üzere artık arabuluculuğa gelir hale geldi. Bunun bir üstü de tahkim, eğer burada (arabuluculukta) anlaşılamazsa otomatikman 'TOBB'a tahkim ile müracaat edelim' derler ise 3 ayda da mahkeme kararı bitmiş oluyor ve mahkeme hem 4 sene sürmüyor, hem de masraf da yarı yarıya bitiyor. Arabuluculuk merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Arabuluculuğunun ne demek olduğunu iyi idrak edersek sorunlarda kısa sürede çözülür"

24. Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek yaptığı konuşmada, "İnsanların olduğu yerde ihtilafta olur, barışı tesis edecek, iç huzuru tesis edecek yol ve yöntemler vardır. Yargı yoluyla, mahkeme yoluyla çözülür. Yargı bir devletin bağımsızlık alametidir. Yargıya güven devlete güvendir. Biz işimizin kısa sürmesini istediğimiz için Rıfat beyinde destekleri ile arabuluculuk sistemini getirmiş olduk. İhtilaflara düştüğümüzde arabuluculuk sistemine başvuruyoruz. Arabuluculuğunun ne demek olduğunu iyi idrak edersek sorunlarda kısa sürede çözülür. Çünkü buranın verdiği karar da aynı mahkemenin verdiği karar hükmündedir" şeklinde konuştu.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ise geleceğe dönük güçlü adımlar attıklarına dikkat çekerek, "Bugün burada sadece merkezimizin açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda geleceğe dönük güçlü adımlar atıyoruz. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası olarak çeşitli çözümler üretmek, iş dünyasında faydalı işler yapmak için arabuluculuk ve tahkim merkezimizi TOBB Başkanımız Dünya Federasyonlar Başkanımızın huzurlarında açıyoruz. Son dönemde bölgemizin en önemli sorunlarından birisi olan 'K Belgesi' ve sayısal takograf sorunu vardı, biz bunu başkanımıza ilettik ve kendisi bizi kırmadı ve bölgemize bu imkanları sunma fırsatı verdi. Diğer önemli konu eğitime olan katkılarından dolayı 8 derslik anaokulumuzu teslim ettik ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze devrettik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2023 yılında ticari bilanço karı sıralamasına göre kişilere plaket takdim edildi, sonrasında ise Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve ilgililer katıldı. - ORDU