TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tahkim ve arabuluculuk sistemi Ahilik'ten geliyor

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kütahya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın antik çağda kurulan dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan önemli şehirlerden olduğunu söyledi.

Kütahya'da tahkim ve arabuluculuk merkezinin kurulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor. Eğer iki tüccarın arasında bir anlaşmazlık olursa ahi ocağında çözerken biz sonra bunu terk ettik. Bunu kim keşfetti? Batılılar keşfetti. Batılılar buna tahkim dediler, arabuluculuk dediler ve sistemin adını buna çevirdiler. Şimdi biz onlardan kendi sistemimizi ithal ediyoruz. Ne işe yarayacak? İki tüccar arasında anlaşamadıysa. Diyelim ki 1 milyon lira alacak var. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gitme hakkınız var. Giderseniz tam iki yıl birinci derece mahkeme, iki yıl da ikinci derece mahkeme. Dört sene sürüyor. Ama tahkim ve arabuluculuğa gelirse dört ayda işiniz bitiyor. ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği karar neyse aynı hükümde geçerli."

Hisarcıklıoğlu, tahkim ve arabuluculuk masraflarının da mahkemelere göre daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış töreninde Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin de birer konuşma yaptı.

Hisarcıklıoğlu, programı kapsamında Kütahya OSB'deki TOBB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasındaki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.