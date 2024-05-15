TÖDEB, "finansal teknolojilerde küresel işbirlikleri" için Dubai\'de

Ekonomi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), finansal teknolojilerde küresel işbirlikleri yapmak ve ülkeye doğrudan finansman çekmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen uluslararası finansal teknolojiler buluşması Seamless Dubai'ye katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın fintek alanında önde gelen uzmanlarını, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getirerek bölgedeki fintek sektörünün güncel durumu ve gelecekteki eğilimlere ilişkin önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak olan Seamless Dubai'de, Türkiye ilk defa milli katılımla temsil ediliyor.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle TÖDEB öncülüğünde kurulan Türkiye Pavilyonu'nda ödeme ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren Birlik üyesi BRQ Link, Elekse, İninal, Octet, Ödeal, PayFix, Payporter ve TRPOS yer alıyor.

Çeşitli ülkelerden 25 bini aşkın ziyaretçinin 1000'in üzerinde firma ve startup ile buluştuğu etkinlikte, Orta Doğu pazar dinamiklerine odaklanılarak finansal teknoloji sektöründeki gelişmeler ve perspektifler tartışılıyor.

"Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği fintek üssü olma hedefine ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Seamless Dubai'ye 8 üyeyle katıldıklarını belirterek, "Geçen yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Money 20/20 Europe Fuarı'na 8 üyeyle katılmıştık. Türkiye Pavilyonu'nun başarısı ve gördüğü yoğun ilgi sebebiyle bu sene 20 üyeyle orada olacağız. Aynı artışı gelecek yıl Seamless Dubai'de de yaşayacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgetekin, kendileri için bu fuarların temsiliyetin çok ötesinde bir anlam taşıdığını, amaçlarının Türkiye'ye yabancı yatırımı artıracak işbirlikleri yapmak ve doğrudan finansman çekmek olduğunu belirtti.

Sektörün geldiği noktayı dünyaya tanıtmanın ötesine geçip ülke ekonomisine finansal teknolojiler alanından katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Bilgetekin, "Bu amaç için Seamless Dubai çok stratejik bir adım olacak. Bildiğiniz gibi İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi finansal teknolojiler üssü yapma hedefini sektörümüzün önüne koydu. Bu fuarlarla Türkiye bir fintek üssü haline gelirken, TÖDEB'in sesi ve etkisi yakın coğrafyalarda giderek artacak." değerlendirmesinde bulundu.