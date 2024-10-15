TOGG, Avrupa'ya Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TOGG, Avrupa'ya Açılıyor

TOGG, Avrupa\'ya Açılıyor

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, şirketin 2024'te Avrupa'ya açılma planlarını duyurdu.

15.10.2024 15:54
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TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, gelecek yıl TOGG'un Avrupa'ya açılma süreci planlarına değinerek, "Avrupa'nın ilerleme hızlarında biraz soru işareti olmasına rağmen, özellikle ülkemizin Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında olması nedeniyle anahtar hareketliliğe kesinlikle inanıyoruz. Bu konuda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri olmak, bize liderlerden biri olma enerjisini ve cesaretini veriyor." dedi.

Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonunun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi, "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla bu yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Kongrenin açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panele, TOGG CEO'su Karakaş, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Dmitry Mariyasin???????, Uluslararası Taşımacılık Forumu Genel Sekreteri Young Tae Kim, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi Kıdemli Ulaşım Danışmanı Elizabeth Jones, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Robert de Groot katıldı.

Karakaş, panelde yaptığı konuşmada, mobilitenin insan hayatının önemli bir parçası olduğunu ve mobilitenin büyük kısmının yollarda gerçekleştiğini belirtti.

Zorluklara değinen Karakaş, zorlukların her şeyden önce çok çeşitli olduğuna vurgu yaparak, bunun ilk olarak elektrifikasyon ve menzil kaygısıyla başladığını anlattı.

Karakaş, "Peki yeterli kilometreye sahip miyim? Yeterli pil enerjim var mı? Örneğin şarj istasyonları için yeterli altyapı var mı? Bunun her geçen gün aşıldığını düşünüyorum. Daha iyiye gidiyor. Size Türkiye'den bir örnek vereyim, Türkiye, 1,5-2 yıl içinde, devasa bir ağ kurdu. Biz, kendi şirketimizle 700'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu kurduk. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde neredeyse her 25 kilometrede bir ve daha az yoğun bölgelerde her 58 kilometrede en az bir şarjımız var." diye konuştu.

Sektördeki zorluklara da dikkati çeken Karakaş, tüm sektörün dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cep telefonunun akıllı telefona dönüşmesinde olan şey şu anda arabaya oluyor. Giderek daha akıllı hale geliyorlar. Giderek daha karmaşık bir cihaza dönüşüyorlar. Diğer yandan, dijitalleşme her yerde. Bu yaşam konforuna iki tıklamayla alıştık ve her şey ya akıllı telefonumuzda ya da aracımızda diyebilirim. Dijitalleşme, yaşam alanlarımızı kesintiye uğramış bir alandan sürekli yaşayan bir alana dönüştürüyor.

Bu noktada akıllı otomobilin kendisi önemli bir rol oynuyor çünkü kesintiye uğramak istemiyoruz. Yaşam alanımızı da bu araçta bulundurmak istiyoruz. Sürdürülebilirlikle karbonsuzlaştırmayla tüm altyapılar için bir çözümümüz var, yenilenebilir enerji, temiz enerji çözümü ve hepimizin bir tarafta çözmeye çalıştığı yer burası, diğer tarafta ise birçoğu hala çözmek için mücadele ediyor. İşte zorluklar bunlar."

"Otomotiv endüstrisinin kalbine, Avrupa'ya gidiyoruz ve bunu gelecek yıl için planlıyoruz"

Gürcan Karakaş, kamu ve özel sektörün işbirliğinin çok önemli olduğuna değinerek, özellikle elektrifikasyon ve etrafındaki mobilite ekosisteminin yıkıcı yeniliklerle dolu olduğunu söyledi.

Karakaş, "Yıkıcı yenilikler varsa, standartlar yok. Zor, biliyorum ama en azından bir çerçeve olmalı ve bu çerçeve önceliklendirilebilir. Teşviklerle, AR-GE teşvikleriyle, şirketlerle, üniversitelerle, bakanlıklarla birlikte, her şeyden önce ülkenin ve şirketin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için odaklanabilir." şeklinde konuştu.

Moderatörün "TOGG'u Türkiye'nin dışına çıkarma planınız var mı?" sorusuna karşın Karakaş, şunları söyledi:

"Burada, kesinlikle otomotiv endüstrisinin kalbine, yani Avrupa'ya gidiyorsunuz ve bunu gelecek yıl için planlıyoruz. Avrupa'nın, şu anda ilerleme hızlarında biraz daha fazla soru işareti olmasına rağmen, özellikle ülkemizin Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında olması nedeniyle anahtar hareketliliğe kesinlikle inanıyoruz. Bu konuda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri olmak, bize liderlerden biri olma enerjisini ve cesaretini veriyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Dünya, TOGG, CEO, Son Dakika

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