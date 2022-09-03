Ordu değil Tokat'ta yetişiyor, görenleri şaşırtıyor

Tokat Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bağ yaprağı ile ünlü Erbaa'da fındık üretimi ve miktarını duyanların şaşırdığını belirterek, "Sahil dışında teşvik alıp da fındık üretiminin en yoğun olduğu bölge Erbaa bölgesi Tokat'ta" dedi.

Tokat'ın tek fındık üretimi yapan ilçesi Erbaa'da fındık hasadı başladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut fındık hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. İlçede Canik dağları eteğinde üretimi yapılan Fındıktan bu yıl 300 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan fındığın üretim miktarının 2022 yılında 5 bin tona ulaşması bekleniyor. 215 rakımdan bin 300 rakımlara kadar farklı çeşit ve türde fındığın üretildiği ilçede yaklaşık 3 bin çiftçi fındık üretimi gerçekleştiriyor.

"Erbaa'da fındık üretimini insanlar duyunca şaşırıyorlar"

Erbaa'daki fındık üretiminin çok bilinmediğini insanların bu üretimi ve miktarı duyduklarında şaşırdıklarını ifade eden Başkan Karagöl "Erbaa'da fındık üretimini insanlar duyunca şaşırıyorlar. Sahil dışında teşvik alıp da fındık üretiminin en yoğun olduğu bölge Erbaa bölgesi Tokat'ta. Sahil dışında tek yer Erbaa. Bu senede çok şükür çiftçimizin yüzü gülecek inşallah. Yaklaşık 5 bin ton civarında Erbaa'da üretim bekleniyor. Rekoltesi de gayet güzel durumda. Bu da ne demek 250-300 milyon civarında girdi demek" dedi.

Erbaa'da coğrafi işaretli ürünü bağ yaprağının yanı sıra diğer ürünlere dikkat çeken Başkan Karagöl, "Dağ çileğimiz var. Sebzemiz, meyvemiz, karpuzumuz; bütün sebzeyi meyveyi üretiyoruz belki ama bunun yanı sıra fındık bazen gözden kaçabiliyor. Bizim Karadeniz tarafındaki köylerimizde yıllık 5 bin tona yakın fındık üretimini biz bu sene beklemekteyiz. Bizim fındığımızın dolgunluğu kabuğunu doldurmasıyla şekli şemailiyle gayet güzel bir ürün biz tabi coğrafi işaret almak başka ama biz olaya ekonomik olarak da yaklaşıyoruz. 250-300 milyonluk bir girdinin tabi ki diğer ürünlerin yanında kendinden söz ettireceğini düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Bu bölgede yaşayan nüfusa baktığımızda köylünün ne kadar bu konudan faydalandığını rahat ettiğini görüyoruz. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bu sezonu da atlatırlar köylümüz de çiftçimiz de ekonomik olarak rahat eder" diye konuştu.

Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut ise rekoltenin bu yıl yaklaşık yüzde 25 artış gösterdiğini ifade ederek, "Burada 215 rakımdan 1300 rakımlara kadar fındık yetişiyor. Tabi 215 ile bin 300 rakımlı yerde fındık farklı çeşit olarak. Bu seneki üretimimiz 15 bin dönüm. Fındık rekoltemiz 2021'de 106 kiloydu. Bu sene 131 kilo rekolte bekleiniyor. Aşağı yukarı 700 haneye yakın fındık üreticimiz var bölgede" ifadelerini kullandı. - TOKAT