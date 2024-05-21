Tokat\'ta Asma Bağ Yaprağı Hasadı Başladı

Ekonomi

Tokat'a özgü ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan asma bağ yaprağı hasadı başladı. Tokat'ın coğrafi lezzetlerinden olan ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen sarmanın ana malzemesi üzüm yaprağı, Tokatlı çiftçiler tarafından tek tek özenle toplanıyor.

Tokatlı çiftçiler, sıcak hava dolayısıyla koruyucu şapka ve kıyafetler giyerek asma bağ yaprağı hasadını gerçekleştiriyor. Kadınlı erkekli çiftçiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları hasat işinde, üzüm yapraklarını tek tek toplayarak özenle istifliyor. Toplanan bağ yaprakları, salamura yapılmak üzere haşlanarak bidonlara basılıyor. Tokat'ın eşsiz lezzetlerinden biri olan sarmanın mimarı asma bağ yaprağı, sadece yerel mutfağın değil, Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden biri olarak biliniyor. Bu özel yaprağın toplanma süreci, aynı zamanda kent ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor. Çiftçilerin büyük emek harcayarak gerçekleştirdiği bu hasat, Tokat'ın tarımsal üretimindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Tokat'ta asma bağ yaprağı hasadının başlamasıyla birlikte, sofralarda bu eşsiz lezzetin yeniden yerini alması da büyük bir heyecanla bekleniyor. Çiftçilerin titizlikle yürüttüğü bu hasat süreci, aynı zamanda yerel ekonomiye de canlılık katıyor.

"Bir sezonda 7 dönümlük arazide 4 defada toplam bir buçuk ton mahsul alıyoruz"

7 dönümlük arazide bağ yaprağı üretimi yapan Vehbi Okur, "Yaprak hasadına da başladık. İlk hasatlarımızı topluyoruz. Zaten Tokat'ın vazgeçilmezlerinden birisi yapraktır. Yaprağın da en güzellerini ve tazelerini milletimize en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bir sezon da en fazla 3 veya 4 defa mahsul alabiliyoruz. 7 dönümlük arazim var. Sene içerisinde bir buçuk ton hasat çıkacak" dedi. - TOKAT