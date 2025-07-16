Toros Tarım İşçileri 56 Gündür Grevde

Adana'nın Ceyhan ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım fabrikalarında işçilerin grevi 56 gündür devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım fabrikalarında işçiler, düşük ücrete karşı çıktıkları için 56 gün önce greve gitti. 56 gündür süren grevde işveren ve Petrol-İş Sendikası arasındaki ücret anlaşmazlığı sürüyor.

Ağır sanayide vardiyalı çalıştıklarını belirten ve talep edilen ücretin karşılanarak haklarının verilmesini isteyen işçiler, hak ettikleri ücreti alana kadar grevin süreceğini açıkladı. - ADANA