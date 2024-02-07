Trabzon'da NEETPRO kapsamında başarı hikayeleri semineri düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da NEETPRO kapsamında başarı hikayeleri semineri düzenlendi

Trabzon\'da NEETPRO kapsamında başarı hikayeleri semineri düzenlendi

Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen NEETPRO programı kapsamında gençlere başarı hikayeleri semineri verildi. Programda gençlere iş hayatına katılmaları için destek sağlanacağı vurgulandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İŞKUR İl Müdürü de katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

07.02.2024 14:39
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Trabzon'da, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasasını Destek Programı (NEETPRO)" kapsamında başarı hikayeleri semineri gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, borsa binasında düzenlenen programda, gençlerin başarılı olmalarını sağlamak için başlatılan projenin son aşamalarına geldiklerini söyledi.

Eğitim alan gençleri iş hayatına katılana kadar desteklemeye devam edeceklerini belirten Ergan, "İş hayatının içinde yer almanızı sağlamak için yol arkadaşlığı yapacağız. Artık bundan sonra ilk hedef iş sahibi olmak. Bu yolda kendinize daima hedef belirleyin ve bundan da asla vazgeçmeyin. Unutmayınız ki bütün başarılı insanlar asla vazgeçmeyenlerdir." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ve İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba da katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Girişimci-yazar Buğra Ayan ise "Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsana Yakışır İşler" konulu sunum yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen ve Temmuz 2024'te tamamlanması planlanan projede 57 genç eğitim alıyor.

Kaynak: AA

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