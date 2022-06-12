Turistik tesislerin ön rezervasyonları artışta

Trabzon'daki turizm tesislerinin ön rezervasyonlarının arttığı bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un güçlü turizm altyapısı ile tüm misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Trabzon Turizm Konseyi üyesi de olan Hacısalihoğlu, kentte turizmin hareketlenmeye başladığına işaret ederek "Özellikle haziranın son haftasından itibaren de çok daha hızlanarak yaklaşık 2-3 ayın çok yoğun geçeceğini veriler bize gösteriyor." dedi.

Trabzon'a yurt dışından gerçekleştirilen direkt uçak seferlerinde de hızlı gelişme olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Özellikle Ürdün, Umman, Dubai, o bölgeden direkt uçak seferlerinin hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki zaman içerisinde gelecek olan misafirlerimizin sürekli bir artış göstereceği açık ve net." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, misafirlerin Trabzon'dan memnun ve mutlu ayrılmasını çok önemsediklerini, güçlü turizm altyapısı sayesinde de bu memnuniyetin sağlanacağını söyledi.

Konukların bölgeyi büyük bir memnuniyetle gezeceğine inandığını dile getiren Hacısalihoğlu, "Çünkü bölgemizi tam bir cennet olarak tanımlayabiliriz. Tanıtımlarda da bunları iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülke çeşitliliği bu yıl daha da arttı"

Hacısalihoğlu, turizmde sadece bir ülkenin vatandaşlarına bağlı kalmadan ilerleyebilmek için çeşitli ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Afrika ve Uzak Doğu'daki bazı ülkelerde faaliyet gösteren acentelerin yetkililerini Trabzon'a davet ettiklerini anlatan Hacısalihoğlu, geleceğe dönük bu tür çalışmaların sonuçlarını yıl içinde görmeye başlayacaklarını belirtti.

Hacısalihoğlu, Trabzon'a geçmiş yıllarda en fazla Ürdün'den misafirin geldiğini anımsatarak "Ülke çeşitliliği bu yıl daha da arttı. Örneğin, bu yıl İsrail ilave oldu. Dubai'den sürekli başladı gelmeye. Ürdün, Umman, Katar, Bahreyn, bayağı bir çeşitlilik oldu." dedi.

Kentte turizm, yatırım ve belediye belgeli işletmelerdeki toplam yatak kapasitesinin 18 bin civarında olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Tesislerdeki hareketlilik her geçen gün artacak. Tesis kapasitesi olarak ön anlaşma yapılan acentelerimizin doluluk oranı yüzde 100'e vardı. Bunun dışında gelecek olan misafirler için de kapasitemiz oldukça yüksek, bunların karşılığında da boşta kimse kalmayacaktır." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, salgın öncesindeki sezonda kentte geceleyen yabancı turist sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu yıl pandemi öncesi sayılara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Tahminlerimiz bu doğrultuda, eğer çok önemli bir değişiklik olmazsa. Gelecek olan misafirler açısından, şehrimizde altyapı olarak her şeyimiz hazır vaziyette. Misafirlerimizi bekliyoruz, memnun olacaklarını kesinlikle söyleyebiliriz."

Öte yandan, Trabzon'a Umman, Bahreyn, Dubai ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden günde 10'a yakın direkt uçuş gerçekleştiriliyor. İstanbul'dan gerçekleştirilen seferlerle de kente turistler geliyor.