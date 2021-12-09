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Trabzon'dan 41,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi ihracatı yapıldı - Son Dakika

Trabzon'dan 41,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi ihracatı yapıldı

09.12.2021 13:09
Trabzon'dan 41,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi ihracatı yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'da kurulu tesislerde üretilerek Avrupa'nın önde gelen otomotiv firmalarına gönderilen ürünlerden bu yılın ocak-kasım döneminde 41,4 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'da kurulu tesislerde üretilerek Avrupa'nın önde gelen otomotiv firmalarına gönderilen ürünlerden bu yılın ocak-kasım döneminde 41,4 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, katma değeri en yüksek sektörlerden birisi olan otomotiv endüstrisinde ihracatın her geçen gün arttığını belirtti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde kent otomotiv sanayisinin 41,4 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildiren Kalyoncu, "2021 yılı ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 gibi yüksek oranlı bir ihracat artışı yakalandı. Bu başarıyla önemli bir ihracat hacmine ulaşan Trabzon otomotiv endüstrisi, 15,5 milyon dolarlık artışla en fazla ihracat artışı sağlanan üçüncü sektör oldu." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, bu sektörden 36 ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çekerek, dış satımda ilk üç ülkenin yüzde 56 artış ve 14,6 milyon dolarla Almanya, yüzde 66 artış ve 11,6 milyon dolarla Polonya, yüzde 318 artış ve 4,5 milyon dolarla Hollanda olduğunu belirtti.

Bu sene 2020'den farklı olarak sektörün ihraç pazarlarına Sırbistan, Kamerun, Kazakistan, Fransa ve Mali'nin eklendiği bilgisini veren Kalyoncu, böylelikle ihracat tutarı artışının yanı sıra pazar çeşitliliğinin de arttığını ifade etti.

Kalyoncu, otomotiv sanayisi üzerinde durulmasının kente büyük değer sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Kilogram başına ihracat birim fiyatı arttı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 1,65 dolar olarak gerçekleşen kilogram başına ihracat birim fiyatının 2021 Ocak-Kasım dönemi ortalamasında 1,88 dolara ulaşması sektörün bir başka başarısı olarak kayıtlara geçti. Trabzon'un büyük değeri olan otomotiv endüstrisi, ihracatın yanında istihdam yönüyle de Trabzon iline büyük katkı sağlıyor. Trabzon'da üretilen katma değerli yedek parça ürünlerinin neredeyse dünyanın tüm kara yollarında yol kat eden araçlarda kullanılması büyük bir başarı ve gururdur."

İhracat, Trabzon, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan 41,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trabzon'dan 41,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi ihracatı yapıldı - Son Dakika
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