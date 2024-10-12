Trabzon Hurması Hasadı Başladı, Kokarca Sorunu Var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon Hurması Hasadı Başladı, Kokarca Sorunu Var

Trabzon hurması hasadı başladı ancak kahverengi kokarca tarımsal alanlarda hasara yol açıyor.

12.10.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anavatanı Çin olmasına rağmen tarihi İpek Yolu güzergahı nedeniyle Anadolu'ya Trabzon üzerinden geldiği kabul edilen Trabzon hurması, tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcadan olumsuz etkilendi.

Karadeniz'in yanı sıra Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen ve "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat başladı.

Mevcut hurma bahçelerinin yanı sıra Trabzon ile Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje ve fidan gibi destekleriyle yeni bahçeler oluşturan üreticiler, sabahın erken saatlerinde geldikleri bahçelerinde hurma topluyor.

Yumuşak yapısı nedeniyle ezilme ihtimali yüksek olan Trabzon hurması, kasalara özenle dizilmesinin ardından satışa hazır hale getiriliyor.

Kurutularak da tüketilebilen Trabzon hurması, bahçedeki hasadın tamamlanmasının ardından kurutulması için bir dizi işlemden geçiriliyor.

Kabuğu soyulan hurma, aralarında boşluk kalacak şekilde iplere diziliyor. Daha sonra sıcak suya batırılan meyve, kuruması için yüksek bir yere asılıyor.

Akyazı Mahallesi'nde hasat yapan üreticilerle bir araya gelen Ortahisar Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, AA muhabirine, Trabzon hurmasının bölgeye uyum sağlayan meyvelerden olduğunu söyledi.

Son yıllarda çiftçilerin talebi üzerine örnek hurma bahçeleri yaptıklarını dile getiren Bayrak, bunu da Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hibe olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Hem vitamin hem de karbonhidrat olarak değerli bir ürün"

Bayrak, Trabzon hurmasının taze veya kurutularak da tüketilebildiğini ifade ederek "Hem vitamin hem de karbonhidrat olarak değerli bir ürün. Bölgemiz için şifa kaynağı diyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla insanlarımızın örnek bahçeler kurmaları noktasında desteklerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcanın Trabzon hurmasını da etkilediğine dikkati çeken Bayrak, şunları kaydetti:

"Kokarcanın özellikle fındık, sebze ve meyvelerde ciddi hasarlarının olduğunu tespit etmekteyiz. Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda saha çalışmaları ve mücadeleyi sürekli yapmaktayız. Mücadelemizde esas aldığımız noktalardan bir tanesi fındık. Bölgemizin en önemli ve ihracatta en büyük kalemlerinden biri. Bunun yanında vatandaşlarımızın kendi bahçelerindeki meyvelerde yaşadıkları zararlara yönelik kimyasal, mekanik ve biyolojik mücadeleler noktasında çalışmalar devam ediyor. Bütün ürünlerde bir zararı bulunuyor. Kokarcada erken dönemlerde meyve dökümleri, çatlama, çürüme ve kokuşma ile ürün kayıpları hat safhada. Tam anlamıyla bir hasar tespiti yapamasak da diğer ürünlerle kıyasladığımızda yüzde 30-40 arasında hasarın olduğunu düşünmekteyiz."

Üreticilerden İsmet Bayrak ise 5 yıl önce bahçesindeki fındık ağaçlarını sökerek yerine Trabzon hurması fidanı diktiğini anlattı.

Dikimden bir yıl sonra ilk ürünü topladığını belirten Bayrak, "Meyve ve kurutma olarak tüketilebiliyor. Çok sağlıklı olduğunu biliyoruz. Kurutup hoşaf şekline de getiriyoruz. Verimimiz çok güzel ama kokarcadan dolayı sıkıntımız var. Hurmalarımıza zararı oluyor. Ayrıca karpuz, incir ve fasulye de yetiştiriyoruz. Onlardan hiç verim alamıyoruz. Kokarca hurmamızı da sürekli deliyor. Öyle olunca da içi kararıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ortahisar, trabzon, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Hurması Hasadı Başladı, Kokarca Sorunu Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Hurması Hasadı Başladı, Kokarca Sorunu Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.