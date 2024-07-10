Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, 32 yatırımcıya 91 milyon lira hibe desteği sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, 32 yatırımcıya 91 milyon lira hibe desteği sağlayacak

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 32 yatırımcıya 91 milyon 474 bin 867 lira hibe desteği sağlayacak sözleşme törenle imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, hibe desteği için 37 projeyle müracaat edildiğini, Bakanlık tarafından 32'sinin onaylandığını belirtti. Bu desteklerle toplamda 190 milyon liralık bir yatırım gerçekleşecek ve yaklaşık 350 kişi istihdam edilecek. Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı sanayiden ahır yapımına kadar birçok alanda destek sağlamaktadır.

10.07.2024 13:35
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Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünde kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 32 yatırımcıya 91 milyon 474 bin 867 lira hibe desteği sağlanacak sözleşme törenle imzalandı.

Yatırımcıların da katıldığı törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, hibe desteği için 37 projeyle müracaat edildiğini, Bakanlık tarafından 32'sinin onaylandığını söyledi.

Önemli bir ölçüde destek alındığını belirten Kaplan, "91 milyon 500 bin liralık hibe ile toplam firmaların katkısıyla 190 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. Bu da yaklaşık 350 kişinin istihdamı demektir." dedi.

Kaplan, desteklerin, tarıma dayalı sanayiden ahır yapımına, alet ekipmanına kadar bir destek modülü olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın orta vadeli programında tarım önemli. Tasarruf yapılmayacak bu konuda. Her türlü tarımsal yatırımların destekleneceğinin de ispatıdır bu aslında. Burada tarıma verilen desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Trabzon'a verdiği desteklerden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bölgemizin ihtiyacı olan bir yatırımdı. Katma değerli bir yatırım olacak."

Su ürünlerinden, fındık üretimine her konuda ihtiyaca göre destekler verildiğini vurgulayan Kaplan, Trabzon'da tarımı ve tarım sanayisini en iyi noktaya getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, 32 yatırımcıya 91 milyon lira hibe desteği sağlayacak - Son Dakika

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