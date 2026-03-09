Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 48-60. ve Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları ve Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi'ndeki işler sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Eceabat-Abide yolunun 9-10. kilometrelerinde deniz tahribatı dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
