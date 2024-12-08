Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaretlere uyması ve yavaş gitmesi gerekiyor.

08.12.2024 09:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde 12.00-13.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı yol çalışması sebebiyle Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar- İzmir yolunun 40. kilometresinde bulunan Karahisar Köprüsü'nün genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometresindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaş-Kalkan yolunun 43-45. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerindeki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Hasankeyf- Midyat yolunun 9-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 55. kilometresinde bulunan İyidere Köprüsü'nün Rize yönündeki derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Kırıkkale, Kırşehir, Denizli, trafik, Kınalı, Aydın, Son Dakika

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