Trendyol, Almanya pazarına girişinin birinci yıl dönümünü kutluyor

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol.com/de, tamamı Türkiye'de üretilen Trendyol Collection, 200'e yakın Türk markası ve global markalarla birlikte halihazırda 800'den fazla markayı Almanya'daki müşterileriyle buluşuyor. Berlin'de geçen yıl ilk yurt dışı ofisini açan Trendyol'un müşteri sayısı birinci yılın sonunda 1 milyonu aştı.

"AVRUPA'NIN BİR NUMARALI MODA PAZARYERİ" SEÇİLMİŞTİ

Trendyol'un kısa sürede elde ettiği bu başarıdan Alman medyasından da övgüyle bahsedildi ve Trendyol'un Türk markalarının Almanya'da satıldığı önemli bir platform haline geldiği vurgulandı. Trendyol'un, Avrupa'nın önemli moda platformlarından biri haline geldiği de haberlerde yer aldı. Trendyol, yakın zamanda Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa'nın bir numaralı moda pazaryeri seçilmişti.

TAMAMEN TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Uygun fiyatlarda geniş ürün seçeneği ve güçlü müşteri deneyimi Trendyol'un Almanya'da da geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bugün 300 binden fazla ürün seçeneğine sahip platformda en çok satan özel marka koleksiyonları olan "Trendyol", "Trendyol Man", "Trendyol Modest" ve "Trendyol Curve", hepsi yerli ve çoğu Trendyol'un kurulduğu 2010 yılından bu yana birlikte çalıştığı 500'e yakın tedarikçi tarafından tamamen Türkiye'de üretiliyor. Trendyol ayrıca LC Waikiki, Defacto, Penti, FLO, Koton, Mavi, Happiness İstanbul, Olalook, Marjin, Grimelange ve Hakke gibi 200'e yakın Türk markası ve üreticileri ile Valentino, Puma, S. Oliver, Tom Tailor, Skechers ve Fila gibi küresel markalar için de bir vitrin görevi görüyor.

"BAŞARILARLA DOLU BİR YIL GEÇİRDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Büyümeden Sorumlu Başkanı Erdem İnan, "Almanya'daki ilk yıl dönümümüzü kutlamaktan çok mutluyuz. Unutulmaz başarılarla dolu harika bir yıl geçirdik. Yerli üreticilerin emeklerini tamamen yeni bir pazarlarla buluşturmaktan, bu ürünleri küresel ve yerel markalarla birlikte platformumuzda sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün ve pazaryeri çeşitliliğimizi daha da genişletmeye, daha güçlü bir müşteri deneyimi sunmaya ve moda trendlerinin öncüsü olmaya devam ederken aynı zamanda müşterilerimizin uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR ARASINDA

Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya'da en çok indirilen uygulamalar arasına girerken; kot giysiler, ikili setler, elbiseler ve Trendyol'un Curve markası müşterilerin en fazla ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı. Trendyol, önümüzdeki dönemde "Güzellik", "Ev Eşyaları" ve "Mücevher" gibi yeni kategorileri de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

KAMPANYA FAALİYETLERE İVME KAZANDIRDI

Teslimat deneyimini daha da iyileştirmek üzere İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımıyla Avrupa lojistik ağını kurma çalışmaları, yeni ödeme seçeneklerinin sunulması ve Almanya'daki dijital kanallarda halen yayında olan "Bu Trend Senin" ("This Trend is Yours") ilk marka kampanyası da bu dönemde Trendyol'un Almanya'daki faaliyetlerine ivme kazandırdı. Trendyol ayrıca pazar lideri influencer programı "trendFam" aracılığıyla Almanya'da bini aşkın influencer ile iş birliği yapıyor. Influencer pazarlama platformu Storyclash, haziran ayında Trendyol'un üçüncü kez Instagram'da Almanya'daki influencerlar arasında en çok konuşulan moda markası olduğunu duyurmuştu.

Trendyol ayrıca şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin hemen ardından tüm ekibini, iş ortaklarını ve altyapısını deprem bölgesindeki yardım çalışmalarını desteklemek üzere seferber etmişti. Uluslararası toplumun yardım çalışmalarına doğrudan katkıda bulunmasına imkan veren earthquake.trendyol.com platformunu çok kısa sürede yayına almıştı. Trendyol'un Almanya'daki iş ortakları ABOUT YOU ve Zalando da kendi platformları ve sosyal medya hesapları üzerinden bu girişime destek vermişlerdi.