TSKB Kalkınma Günü ile Türkiye\'nin Kalkınma Yolculuğu Değerlendirildi

Ekonomi

??????? Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, nitelikli kalkınma yolunda kesintisiz desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek "İlkini gerçekleştirdiğimiz TSKB Kalkınma Günü ile hem ülkemizin 100 yıllık kalkınma yolculuğuna yakından bakacağız hem de üreten Türkiye'nin gelecek vizyonu doğrultusunda kalkınma alanında nelere odaklanacağımızı paylaşacağız." dedi.

TSKB'nin ilkini gerçekleştirdiği TSKB Kalkınma Günü'nde nitelikli kalkınma yolundaki çalışmaları paylaşmak üzere başta kamu olmak üzere özel sektör ve akademik çevreler bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkinlikte TSKB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç'e yazılı mesaj yolladı.

Etkinliğin açılışında konuşan ve bankanın bu yıl 74. yaşını kutladığına dikkati çeken Bilgiç, "Türkiye'nin ilk kalkınma ve yatırım bankası TSKB'de 74 yıldır ilk günkü heyecan ve adanmışlık duygusuyla ülkemizin kapsayıcı ve çok yönlü kalkınması için değer üretiyoruz. TSKB Kalkınma Günü'nü de bu değeri büyütmek, bankamızın 75. yılına yaklaşırken biriktirdiğimiz deneyimi ortak bir zeminde paylaşmak, değerli paydaşlarımızla işbirliği ve sinerji içinde ülkemizi sürdürülebilir gelecek hedefinde ileriye taşımak ümidiyle başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde bir geleneğe dönüşmesini arzu ettiğimiz TSKB Kalkınma Günü etkinliklerinde sizlerle çok uzun yıllar buluşmaya devam etmeyi umuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bilgiç, TSKB olarak kalkınma kavramını ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin iç içe geçtiği bütünsel bir yaklaşımla ele aldıklarına işaret etti.

Bu bakış açısıyla ülkenin sürdürülebilir geleceğine katkı sağladıklarını vurgulayan Bilgiç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Nitelikli kalkınma yolculuğumuza kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz. Uzun yıllar boyunca geliştirdiğimiz derin bilgi birikimimizle ülkemizi ileriye taşıyacak yatırımlarda aktif rol oynuyoruz. Bankamızın 2024 yılı ajandasında öncelikli olarak, Türkiye depreminin yaralarını sarmaya devam ederken sanayimizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümü ve ülkemizin emisyon azaltım hedeflerini gözeten yatırımları desteklemek yer alıyor."

-"Türkiye Yeşil Fonu'nun çarpan etkisiyle 400 milyon doları aşmasını öngörüyoruz "

Bilgiç, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen ve ilk çevresel sosyal etki ölçümüne başlayan bir banka olduklarını anımsattı.

İklim krizinin etkileriyle mücadelede ekosistem onarıcı bankacılık yaklaşımını temel aldıklarını kaydeden Bilgiç şunlara vurgu yaptı:

"Yabancı fonların ülkemize giriş penceresi bir banka olarak, özel sermayenin harekete geçirilmesinin çarpan etkisine inanıyoruz. Bu anlayışla, 2023 yılında uluslararası finansal kuruluşlarla önemli kaynak anlaşmalarına imza atarak ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması odağında toplamda 1,1 milyar doları tutarında kaynak temin etmeyi başardık. Eş zamanlı, bu yıl da uzun soluklu paydaşlarımız arasında yer alan uluslararası finansal kuruluşlar ile yenilikçi ürünler geliştirmeye, yeşil fonlar aracılığıyla TSKB'nin kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceğiz."

Bilgiç, Dünya Bankası ile Aralık 2023'te imzalanan Türkiye Yeşil Fonu'nun dünyada krediyle finanse edilerek kurulan ilk girişim sermayesi yatırım fonu olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Türkiye Yeşil Fonu ile ilgili bilgiler veren Bilgiç, şunları kaydetti:

"İlk etapta 155 milyon dolarlık bir fon olarak kurduğumuz bu özel fonun çarpan etkisiyle 400 milyon doları aşmasını öngörüyoruz. Halihazırda kuruluşunda son aşamaya geldiğimiz Türkiye Yeşil Fonumuz ile sermaye girişi yoluyla da kaynak temin ederek bu kaynağı ülkemizdeki nitelikli yatırımcılarla buluşturacağız. Aynı zamanda, bu fonla ülkemizdeki şirketlerin yeşil dönüşüm yolculuklarına destek olurken sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırarak, iklim değişikliğiyle mücadeledeki aktif rolümüzü genişletiyoruz. Sürdürülebilirlik alanında öncü rol oynayan bankacılık sektörü, riskleri ve fırsatları tanımlama yetkinliği ve dönüştürücü gücüyle ulusal iklim hedeflerimize ulaşmamız için sağladığı desteklerin hacmini her geçen gün büyütürken, sürdürülebilir fonlar da global ölçekte yükselişine devam ediyor."

-"Yenilenebilir enerji yeşil dönüşümde stratejik alanlardan biri"

Bilgiç, ülkenin 2053 net sıfır hedefine doğrudan katkı sağlaması öngörülen 'Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi'ni de kısa bir süre önce yine Dünya Bankası ile hayata geçirdiklerini anımsattı.

Projenin başta enerji sektörü olmak üzere dönüşüm hedeflerini hızlandıracağını söyleyen Bilgiç şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji ülkemizin yeşil dönüşümündeki önemli stratejik kalkınma alanlarının başında geliyor. 2002 yılından beri bu alana itinayla eğiliyoruz. Türkiye'nin mevcut kurulu gücünün yüzde 55'i yenilenebilir enerji projelerinden oluşuyor. Bugüne kadar sağladığımız finansman destekleri ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücünün yüzde 15'ini temsil ediyor. Son iki yılda finanse ettiğimiz 280 megavatın üzerinde çatı ve arazi GES yatırımları ile sanayicimizin elektrik ihtiyacını kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek olduk. Dünya Bankası ile imzaladığımız Dağıtık Enerji Projesi ile bu yatırımları daha hızlı şekilde yatırımcı ile buluşturarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası kuruluşlardan sağladığımız kaynaklarla her yıl 16 milyon tonun üzerinde karbon emisyon azaltımı sağlanmasından ve bu yolla çevresel etkiye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. "

-"2 Haziran'ı 'TSKB Kalkınma Günü' olarak tescil ettirdik"

Bilgiç, 2 gün önce ( 2 Haziran) bankanın kuruluş gününü kutladıklarını aktardı. Bu tarihle ilgili yaptıkları çalışmayı paylaşan Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"2 Haziran'ı Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'TSKB Kalkınma Günü' olarak tescil ettirdik. Çok yönlü nitelikli kalkınmaya adanmış 74 yıllık tarihimizi özel bir günle onurlandırmak istedik. TSKB Kalkınma Gününü sadece bankamızın kuruluş yıl dönümü olarak değil, aynı zamanda tam 74 yıldır kalkınma kavramını kapsayıcı bir perspektifle sahiplenerek ülkemize hizmet etmenin simgesel bir ifadesi olarak da görüyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz TSKB Kalkınma Günü ile hem ülkemizin 100 yıllık kalkınma yolculuğuna yakından bakacağız hem de üreten Türkiye'nin gelecek vizyonu doğrultusunda kalkınma alanında nelere odaklanacağımızı paylaşacağız."