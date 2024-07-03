TÜBA Başkanı: İnsanlık dışı eylemlerle yüzleşmek ve kınamak gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBA Başkanı: İnsanlık dışı eylemlerle yüzleşmek ve kınamak gerekiyor

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rio de Janeiro'da düzenlenen 8. Science20 Kapanış Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, insanlık dışı ve adaletsiz eylemlerle yüzleşmenin ve kınamanın gerekliliğine dikkat çekti. Şeker, zirvenin sonuç bildirisinde yer alan yapay zeka, biyoekonomi, enerji dönüşümü, sağlık sorunları ve sosyal adalet konularında koordine halinde oluşturulan çalışma gruplarının sorunlara çözüm için kapsamlı stratejileri yansıttığını belirtti. TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ise sosyal adaletin küresel ölçekte sağlanması için G20 ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

03.07.2024 15:55
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Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı (TÜBA) Prof. Dr. Muzaffer Şeker, nerede meydana gelirse gelsin insanlık dışı ve adaletsiz eylemlerle yüzleşmek ve kınamak gerektiğini kaydetti.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker ile TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, "Küresel Dönüşüm İçin Bilim" üst başlığıyla Rio de Janeiro'da düzenlenen 8. Science20 (S20) Kapanış Zirvesi'ne katıldı.

Şeker, buradaki konuşmasında, "Küresel Dönüşüm İçin Bilim" sloganının ülkelerin ortak misyonunu çok doğru bir noktadan yakaladığını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da değinen Şeker, "nerede meydana gelirse gelsin insanlık dışı ve adaletsiz eylemlerle yüzleşmenin ve onları kınamanın gerekliliğine" dikkati çekti.

Şeker, zirvenin sonuç bildirisine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sonuç bildirisinin bu tür ciddi ihlalleri ele alma taahhüdünü yansıtmasını sağlamak, herkes için barışı, eşitliği ve sosyal adaleti teşvik etme yönündeki temel değerlerle uyum açısından önemlidir. Yapay zeka, biyoekonomi, enerji dönüşümü, sağlık sorunları ve sosyal adalet konularında koordine halde oluşturulan çalışma grupları sorunlar ve sorunların üstesinden gelmek için gereken kapsamlı stratejileri yansıtıyor."

Şeker, Filistin'i sonuç bildirisine almanın yalnızca belgenin kapsamını artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda insan onurunu ve haklarını evrensel olarak korumaya yönelik kolektif kararlılığı da yeniden teyit edeceğini vurguladı.

Ahmet Nuri Yurdusev de sosyal adaletin küresel ölçekte sağlanması gerektiğini ve bunun için G20 ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü bildirerek, sosyal adaletin sağlanması için toplumsal kapsayıcılık, yoksulluğun bitirilmesi, eşitsizliklerin giderilmesi gibi ilkelerin önemine işaret etti.

Kaynak: AA

Muzaffer Şeker, Ahmet Nuri, Rio, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA Başkanı: İnsanlık dışı eylemlerle yüzleşmek ve kınamak gerekiyor - Son Dakika

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