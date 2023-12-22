TÜDKİYEB Başkanı: Et ve süt fiyatları yetiştirici ve üretici birlikleri tarafından belirlenmeli

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, et ve sütte fiyatların yetiştirici ve üretici birlikleri tarafından belirlenmesini istedi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, yetiştiricilerin her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ettiğini belirtti.

Yetiştiricilerin ürettikleri ürünlerin fiyatlarını belirleyemediklerini savunan Çelik, "Bizim talebimiz ette de sütte de fiyatların yetiştirici ve üretici birlikleri tarafından belirlenmesidir. Yetiştirici birlikleri pazarda, fiyat belirlemede etkin olarak rol almalıdır. Bu sağlanırsa üretici hak ettiği değerden kazanır ve kazandıkça da üretmeye daha bir şevkle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim arttıkça tüketicinin de bundan faydalanacağını aktaran Çelik, hayvancılıkta üretimin artırılmasıyla et ve süt fiyatlarında istikrarın yakalanacağının altını çizdi.

Kırmızı et probleminde çözüm adresinin küçükbaş hayvancılık olduğunu öne süren Çelik, "2024 küçükbaş hayvancılığın atılım yılı olması için çalışmalara ağırlık verilmelidir." ifadesini kullandı.