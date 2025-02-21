(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de yerleşik girişimler tarafından yurt dışında kontrol edilen girişimlerin elde ettiği ciro 2023 yılında 85 milyar 801 milyon dolar oldu.
Yurt dışında kontrol edilen girişimlerde en yüksek ciro ticaret faaliyetinde oluştu
Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2023 yılında faaliyete göre oluşan ciro toplamında ilk sırada ticaret; sonra sırasıyla sanayi, hizmet ve inşaat faaliyetleri yer aldı. Yurt dışında ticaret faaliyeti gösteren girişimler toplam 32 milyar 984 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında ikinci sırada yer alan sanayi faaliyetinde 31 milyar 111 milyon dolar, üçüncü sıradaki hizmet faaliyetinde 12 milyar 689 milyon dolar ve son sıradaki inşaat faaliyetinde ise 9 milyar 16 milyon dolar ciro elde edildi. Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 900'ü hizmet, 840'ı ticaret, 523'ü sanayi ve 303'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.
Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin en etkin olduğu coğrafya Avrupa oldu
Birleşik Krallık 2023 yılında 9 milyar 993 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 131 olup bu girişimlerde çalışanlar sayısı 8 388, personel maliyeti ise 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › TÜİK: Yurt Dışındaki Türk Girişimleri 85 Milyar Dolar Ciro Elde Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?