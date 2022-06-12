Seminerde Sosyolog ve Profesyonel Koç Kişisel ve Kuramsal Gelişim Uzmanı Mustafa Şahin , turizm sektörü temsilcilerine farkındalık, liderlik, etkili iletişim, takım çalışması, motivasyon, stres ve öfke kontrolü konularında bilgilendirmede bulundu. - ANTALYA

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Renkler Akademi işbirliğinde konaklama tesisleri işletmecileri ve genel müdürlerine yönelik 'Turizm sektöründe koçluk yaklaşımı kullanılarak lider olma, kurumsal başarı için bireysel farkındalık yaratma' konulu seminer düzenlendi.

Kaynak: İHA

Alanya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı - Son Dakika

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