Ekonomi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle buluştu.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 19. kez gerçekleştirilen "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliğinde otel, tur, seyahat, yiyecek-içecek ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler stant açtı.

Stantlarda firmalarının tanıtımlarını yapan temsilciler, istihdam etmek üzere öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, buluşmaya 100'ün üzerinde firmanın katılım sağladığını söyledi.

Amaçlarının, turizm sektörünün önemli firmalarını öğrencilerle bir araya getirmek olduğunu belirten Kaçar, okul sektör buluşmasının iş imkanı için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu kaydetti.

MSKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar ise amaçlarının turizm işletmeleriyle bu alanda eğitim alan öğrencileri bir araya getirerek yeni kariyer fırsatları oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Sektörün eğitim kurumlarından beklediği nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik çalışmalar düzenlediklerini belirten Ayazlar, "Bu buluşmaların hem öğrenci yönüyle hem işletme hem de fakültemiz yönüyle çok önemli çıktıları oluyor. Bu çıktılar bizim geleceğe yönelik planlarımızı da önemli ölçüde etkiliyor." dedi.

Ayazlar, etkinlikte öğrencilerinin turizm sektörünün kendilerine sunduğu istihdam fırsatlarından yararlanabileceğini vurguladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar stantları tek tek gezerek sektör temsilcilerinden bilgi aldı.