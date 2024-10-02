Türk Markalarının Global Başarı Stratejileri - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Markalarının Global Başarı Stratejileri

Türk Markalarının Global Başarı Stratejileri

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Türk markalarının yurtdışına açılmasının ekonomik katkıları tartışıldı.

02.10.2024 09:43
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İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da "Geleceği Şekillendiren Girişimler: Tecrübe, Strateji ve Vizyon" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk markalarının global pazarlara açılmasının stratejik önemi masaya yatırıldı. MentorX Kurucusu Emre Koca, Türk markalarının yurt dışı pazarlarına açılmasının ülke ekonomisine sağladığı katkıları anlattı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Konferans Salonu'nda "Geleceği Şekillendiren Girişimler: Tecrübe, Strateji ve Vizyon" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk markalarının global pazarlara açılmasının stratejik önemi masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan MentorX Kurucusu Emre Koca, yurt dışına açılan Türk markalarının sunduğu fırsatları değerlendirerek, bu durumun Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Etkinlikte İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Dr. Öğretim Üyesi Tuğçenur Ekinci Furtana ve Trendyol Satış Yöneticisi Batuhan Kızıl gibi isimler de katılımcılara tecrübelerini aktardı. Konferansta, organik ve paralı trafik, e-ihracat stratejileri, funnel ve CRM sistemleriyle müşteri kazanımı ve sadakat yönetimi gibi konular tartışıldı.

"Türkiye'de 5 dolara mal ettiğiniz bir ürünü, yurt dışında 160 dolara satabiliyorsunuz"

Emre Koca, yaptığı konuşmada özellikle Türk markalarının yurt dışı pazarlarına açılmalarının sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Koca, yurt dışında kar marjlarının Türkiye ile kıyasla çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Koca, "Türkiye'de 5 dolara mal ettiğiniz bir ürünü, yurt dışında 160 dolara satabiliyorsunuz. Bir müşterimiz Balıkesir'de 5 dolara ürettiği bir ürünü mimarlardan oluşan bir ekiple katma değerli hale getirip 160 dolara Amerika pazarında satabiliyor" dedi. Koca, Türk markalarının global pazarda daha fazla yer almasının ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Koca, markaların yurt dışındaki başarılarının yalnızca ticari bir kazanç olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki ekonomik gücüne de önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Koca, bu süreçte, doğru strateji ve vizyonla hareket eden firmaların, global pazarlarda büyük fırsatlar yakalayabileceklerinin altını çizdi. Konferans boyunca, markaların sürdürülebilir büyüme stratejileri, müşteri sadakati ve dijital dünyada başarılı olmanın yolları gibi konular da detaylı şekilde ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emre Koca, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Markalarının Global Başarı Stratejileri - Son Dakika

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