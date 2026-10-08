Türk somonundan 9 ayda yüzde 17 artışla 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde edildi - Son Dakika
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Türk somonundan 9 ayda yüzde 17 artışla 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde edildi

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Türkiye, ocak-eylül döneminde 65 bin 302 ton somon ihracatından 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde etti. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken somon 37 ülkede alıcı buldu; en fazla alım Rusya, Belarus ve Vietnam'dan geldi.

Türkiye'nin 9 aylık somon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 431 milyon 167 bin 51 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, 2026 ocak-eylül döneminde 37 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında gerçekleştirilen 65 bin 302 ton somon ihracatından 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 55 bin 729 tonluk somon ihracatından 368 milyon 877 bin 760 dolarlık kazanç sağlandı. Türk somonu ihracatı, böylece geçen yılın aynı dönemine göre hem değer hem de miktarda yüzde 17 arttı.

Bu dönemde Rusya, Belarus ve Vietnam, en fazla Türk somonu satılan ülkeler oldu.

Türkiye'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 288 milyon 463 bin 723, Belarus'a 60 milyon 72 bin 85, Vietnam'a da 17 milyon 777 bin 796 dolarlık somon satıldı.

"Türk somonuna yurt dışından gelen talep her geçen yıl arttı"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, Türk somonu ihracatının 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer bakımından önemli oranda arttığını söyledi.

Sektörün ihracat performansından memnun olduklarını belirten Kuzuoğlu, Türk somonuna yurt dışından gelen talebin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kuzuoğlu, başta Rusya, Belarus ve Vietnam olmak üzere mevcut pazarlarda ihracatın artırılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, Türk somonunun daha fazla ülkeye ulaştırılması ve pazar çeşitliliğinin artırılmasının sektörün öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Yeni pazarlara yönelik tanıtım ve ticari çalışmaların önemine dikkati çeken Kuzuoğlu, özellikle Uzak Doğu ve diğer alternatif pazarlarda Türk somonunun bilinirliğini artırmaya yönelik girişimlerin devam ettiğini vurguladı.

Kuzuoğlu, yıl sonu ihracat rakamlarının da olumlu seviyede gerçekleşmesini beklediklerine işaret ederek, "Türk somonu, artık uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamış bir ürün haline geldi. Önümüzdeki süreçte hem mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı hem de yeni ülkelere ulaşarak ihracatımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
VietnamBelarusTürkiyeİhracatEkonomiRusyaEylülSon Dakika

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