Türkiye'de Elektrikli Araç Satışları Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrikli Araç Satışları Yükseliyor

03.07.2025 11:19
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Yılın ilk yarısında elektrikli ve hibrit araçların satış payı %44,6'ya ulaştı, toplam satış 217 bin.

Türkiye'de yılın ilk yarısında elektrikli ve hibrit otomobiller pazarın yüzde 44,6'sını oluştururken toplam satışları 217 bin 580'e ulaştı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artarak 488 bin 3, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,3 yükselerek 119 bin 974 oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye otomobil pazarında 229 bin 128 benzinli otomobil, 131 bin 686 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 38 bin 73, otogazlı otomobil satış sayısı ise 3 bin 222 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 84 bin 956 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 85 bin 894'e yükseldi.

Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Benzin ve dizel otomobil satışlarında düşüş

Yılın ilk yarısında, benzinli otomobil satışlarında yüzde 25, dizellerde yüzde 24 düşüş gerçekleşirken, otogazlılarda yüzde 6,9'luk yükseliş kayıtlara geçti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları ise yüzde 102,8, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 138,4 artış gösterdi.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17,4'e çıktı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 66 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 47'ye geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 10,8'den yüzde 7,8'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7 ile aynı kaldı.

Ocak-haziran döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,7'den yüzde 17,4'e, hibritlerde yüzde 14'ten yüzde 27'ye yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,6'sının, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 217 bin 580'e ulaştığı görüldü. Böylelikle, Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Aynı dönemde, hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit, 25 bin 941 satış adedine ulaşarak, yüzde 5,3 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1470,3 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ise toplam 25 bin 646 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin haziran ayındaki pazar payı yüzde 27,4 olarak hesaplandı. Aynı ayda, 22 bin 506 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 24 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrikli Araç Satışları Yükseliyor - Son Dakika

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