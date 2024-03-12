Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyetleri ocak ayında yüzde 15,70, yıllık ise yüzde 67,87 artış gösterdi.
TÜİK, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini yayınladı. Buna göre; endeks ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13, işçilik endeksi yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29, işçilik endeksinin ise yüzde 103,46 arttığı belirtildi.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,90 ARTIŞ GÖSTERDİ
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 42,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 102,88 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYETİNDEKİ ARTIŞ DAHA YÜKSEK
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,99 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 40,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 105,65 arttı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de İnşaat Maliyetleri Arttı - Son Dakika
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