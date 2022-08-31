Bungalov konaklaması bölgesel ekonomiyi güçlendiriyor

Türkiye'de turizm ivmesi her geçen yıl yükseliyor. TÜİK'in verilerine göre turistlerin geliş nedenlerinin ilk sırasında gezi, eğlence ve kültürel aktiviteler yer alıyor. Verilere göre hem yurt içi hem de yurt dışındaki ziyaretçilerin konaklama harcamaları da yüzde 185 arttı. HepsiBungalov ise son dönemde popülerliğini koruyan bungalov ve tiny house konaklama modellerinin bölgesel turizm ekonominin güçlenmesinde itici güç olduğunu belirtti.

Yaz aylarının sonuna yaklaşırken Türkiye'nin turizm sektörü büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre 2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 193,6 artış kaydederek 11 milyon 939 bine ulaştı. Turistlerin geliş nedenlerinin ilk sırasında gezi, eğlence ve kültürel aktiviteler yer alıyor. Verilere göre hem yurt içi hem de yurt dışındaki ziyaretçilerin konaklama harcamaları da yüzde 185 arttı. Son dönemde popülerliğini koruyan bungalov ve tiny house konaklama modelleri ise bölgesel turizm gelirlerinin yükselmesindeki itici güç oldu.

"ZİYARETÇİLER DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ VE BİREYSEL KONAKLAMA MODELLERİNE YÖNELİYOR"

Bungalov ve tiny house evlerin iç turizm piyasasını canlı tuttuğunu söyleyen Hepsi Bungalov Kurucusu İlker Kulaksız, "Ülkemizin turizm gelirleri her geçen yıl daha da yükselirken, kişi başına düşen konaklama harcamaları bu durumun kaynakları arasında yer alıyor. Çünkü ziyaretçilerin birçoğu artık geleneksel tek tip tatil planları yerine daha düşük maliyetli ve bireysel konaklama modellerine yönelerek tercihlerini çeşitlendiriyor. İnsanlar gerek mevcut ekonomik koşullardaki seyahatlerinde bütçesine uygun konforlu bir konaklama imkanı yaratmak gerekse kalabalıktan kaçarak doğayla baş başa kalabilmek için artık bungalovları tercih ediyor. Bu durum ise bölgesel turizmin kalkınmasında büyük bir rol oynuyor" dedi.

BUNGALOV KONAKLAMASI BÖLGESEL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRİYOR

Bungalovların yalnızca yurt dışından gelenlerin değil, başta İstanbul olmak üzere yerli turistlerin de ilgisini çektiğini belirten Kulaksız, "Doğayla iç içe olan bungalov ve tini house'lar ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerken, iç turizmin dinamiklerini de değiştiriyor. Çünkü İstanbul gibi kalabalık şehirlerde yaşayanların birçoğu hafta sonları bu kargaşadan kaçabilecekleri destinasyonlarda daha ekonomik bir çözüm olarak gördükleri bungalovları tercih ediyor. Bungalov ve tiny house gibi konaklama yapılarının bulunduğu İstanbul'un çevre bölgelerinin bu canlılık sayesinde ekonomik anlamda da güçlendiğini kaydediyoruz. Çünkü tatil yapan insanlar sadece konaklamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi barbekülerini hazırlıyor ve alışveriş yapıyor. Binlerce insanın bu etkinlikleri yapması da işletmelerin gelirlerini artırıyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK GİDİLEN DESTİNASYONLAR: SAPANCA, MAŞUKİYE, İĞNEADA VE BOLU

Büyük şehirlerde yaşayanların bungalov ve tiny house gibi konaklama seçeneklerinin bulunduğu destinasyonlarda en çok Sapanca, Maşukiye, İğneada ve Bolu'nun çeşitli köyleri gibi yerlere seyahat ettiğini söyleyen Kulaksız, "Bu konaklama modelini tercih eden yerli ya da yabancı turistlerin hepsi bu bölgelerde elbette sadece kısa süreli kalmıyor. Çünkü bungalovların jakuzi, özel havuz ve ateş çukuru gibi çeşitli özellikleriyle bireysel yaşam tarzına hitap eden ayrıcalıklı yapısı ziyaretçileri cezbedebiliyor. Turistler bir süre sonra yalnızca kısa süreli kaçamaklar değil, geniş tarih aralıklı seyahatler planlayarak bu evleri kiralıyorlar. Bungalovların mevsim fark etmeksizin tüm sezon tatillerinde avantajlı bir seçenek olması da bu durumun temel nedenleri arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.