Türkiye-Irak Ticaretinde Yeni İvme - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye-Irak Ticaretinde Yeni İvme

Mustafa Gültepe, Irak'ta projelerde rol alacaklarını ve ticareti geliştireceklerini açıkladı.

19.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Irak'ta yürütülen projelerde aktif rol üstlenmeye ve ticareti her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına devam ediyor.

Bağdat'ın ardından Basra'ya geçen Bakan Bolat, burada Türk ve Iraklı iş insanları ile bir araya geldi.

Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın Basra ayağının açılışında konuşan Gültepe, Irak'a her sektörden geniş katılımlı bir heyetle geldiklerini ifade etti.

Gültepe, dün Bağdat'ta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Basra'dayız. Burada da verimli bir program gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

TİM'in Türkiye'de ihracatın çatı kuruluşu olduğunu ifade eden Gültepe, "150 bini aşkın ihracatçımızı temsil ediyoruz. Bu büyük aileye her ay binin üzerinde yeni firmamız katılıyor. Yani her ay binden fazla firmamız ihracata başlıyor." dedi.

Gültepe, TİM olarak Türkiye'de dış ticareti ilgilendiren tüm konularda aktif rol aldıklarını belirterek, ticaret heyetlerinin, faaliyetleri arasında önemli yer tuttuğunu, burada başlatacakları yeni işbirlikleriyle karşılıklı ticarette yeni bir sayfa açmayı arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin yıllar içinde önemli ivme kazandığına işaret eden Gültepe, "Türkiye, Irak'ın ihracatında 11. sırada yer alıyor. İthalatında ise Çin'den sonra 2. sıradayız. Geçen yıl 12,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İthalatımız ise 1,5 milyar dolar düzeyinde oldu." diye konuştu.

"Kalkınma Yolu Projesi ile işbirliğimiz çok daha güçlenecek"

Mustafa Gültepe, Irak'ın bu coğrafyada Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasında hububat, kimyevi maddeler, mobilya, çelik gibi sektörlerde güçlü işbirliğinin olduğunu ifade eden Gültepe, "Ülkenizde Türk ürünlerinin tercih edilmesi, ekonomilerimizin birbirini nasıl tamamladığını gösteriyor." dedi.

Gültepe, Kalkınma Yolu Projesi ile işbirliğinin çok daha güçleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Basra, Kalkınma Yolu Projesi'nin başlangıç noktası. Türkiye, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ağıyla burada inşa edilen Fav Limanına bağlanacak. Böylece Avrupa'dan Körfez ülkelerine kesintisiz bir ticaret koridoru oluşacak. Bu koridor birçok avantajı beraberinde getirecek. Örneğin ürün sevkiyat süresi kısalacak, lojistik maliyeti düşecek, ekonomik işbirliğimiz güçlenecek ve ülkelerimiz arasında ticaret hacmi büyüyecek."

"Irak'ın inşa sürecinde işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum"

Irak ile ticarette hizmet ihracatının da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gültepe, özellikle müteahhitlik firmalarının Irak'ta çok önemli projeler yürüttüğünü dile getirdi.

Gültepe, Irak'ta pek çok altyapı, yol, alışveriş merkezi, sağlık ve eğitim yapılarında Türk müteahhitlerin imzasının olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Heyetimizde de müteahhitlik firmalarımızın temsilcileri yer alıyor. Irak'ın inşa sürecinde işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Ülkelerimiz arasında köklü bağlar bulunuyor. Ortak tarihimiz, kültürel yakınlığımız, hatta akrabalık ilişkilerimiz mevcut. Biz Irak halkının yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz coğrafi yakınlığı ve deneyimiyle Irak'ın her bölgesine güçlü destek sağlıyor. Tarihi dostluğumuzu, ticaretle güçlendirmeyi arzuluyoruz."

Gültepe, "Irak'ta yürütülen projelerde aktif rol üstlenmeye ve ticareti her alanda ileriye taşımaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak Ticaretinde Yeni İvme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:33 Yalova’nın 43 günlük içme suyu kaldı Yalova'nın 43 günlük içme suyu kaldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 17:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Irak Ticaretinde Yeni İvme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.