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Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti - Son Dakika

Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti

09.01.2022 11:53
Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla yaklaşık 3 milyar 83 milyon dolar oldu.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SALİM TAŞ - Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla yaklaşık 3 milyar 83 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon dolar olan yaş sebze meyve ihracatında 2021'de yüzde 13 artış kaydedildi.

Geçen sene sektör ihracatçıları, yaklaşık 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze dış satımı gerçekleştirdi.

Bu dönemde, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 1 milyar 252 milyon dolarlık meyve, yüzde 25 artışla 875 milyon 713 bin dolarlık sebze, 934 milyon 891 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş sebze ve meyve sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Sektör olarak her geçen yıl ihracat rakamında artış yakaladıklarını dile getiren Sin, Kovid-19'a rağmen dış satımdaki artışın önemine dikkati çekti.

"Özveriyle çalışarak güzel neticeler elde ettik"

Sin, sektör temsilcilerinin yıl boyunca önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle ertelenen talep ve siparişler vardı. 2021'de aşının yaygınlaşmasıyla bu süreç normalleşti. Bizim de ihracat yaptığımız ülkelere yakınlığımızdan dolayı bunu iyi kullandık. Dünyada ham madde ve konteyner fiyatlarının yükselmesine rağmen ihracatçılarımız özveriyle çalışarak güzel neticeler elde etti. Bu rakamı mutlulukla karşıladık. Ülkemizde üretilen alın terini, dünyada en iyi şekilde değerlendirmek bizim ihracatçılarımızın işi. Bu yaptığınız işin neticesini almayı görmek de insanı mutlu ediyor. Yeni yılda bu ihracat rakamının üzerine koyarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Elimizden gelen bütün emeği ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Biz sağlıklı ürün üretmek zorundayız bu kapsamda herkesin katkısını bekliyorum."

Sin, yeni yılda da ara vermeden çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, ülke ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İhracatta taze meyve öne çıktı

Türkiye'nin 2020 ve 2021'deki yaş sebze meyve ihracatında narenciye, taze sebze ve taze meyve rakamları ile değişim oranları şu şekilde oldu:

Ürün2020 İhracat (Dolar)2021İhracat (Dolar)Değişim (değer)
Narenciye932.803.072934.891.4420,2
Taze sebze699.219.688875.713.82525,2
Taze meyve1.079.648.7311.252.067.82016

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Narenciye, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti - Son Dakika
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