Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte 300 milyon doları aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte 300 milyon doları aştı

20.04.2022 11:19
Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte 300 milyon doları aştı

Türkiye'den ocak-mart döneminde 302 milyon 853 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den ocak-mart döneminde 302 milyon 853 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici dış satımındaki yükseliş sürüyor.

Çekici ihracatı, bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 18,62 arttı.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 255 milyon 312 bin dolar olan çekici dış satımı, bu yılın aynı döneminde 302 milyon 853 bin dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırada Almanya var

Sektör temsilcileri ilk 3 ayda 51 ülke arasında en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye ihracat, ocak-mart döneminde, 2021'in aynı aylarına kıyasla yüzde 4,56 artarak 52 milyon 916 bin dolardan 55 milyon 334 bin dolara çıktı.

Sanayiciler, ikinci sıradaki Fransa'ya ocak-mart ihracatını yüzde 24,25 artırarak 29 milyon 93 bin dolardan 36 milyon 150 bin dolara taşıdı.

Polonya ise aynı dönemde yüzde 21 azalış ve 34 milyon 125 bin dolar dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya yüzde 15,85 yükselişle 34 milyon 39 bin dolar, beşinci sırada yer alan İtalya'ya ise 1,17 artışla 31 milyon 674 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

En fazla dış satım yapılan ilk 10 ülke AB üyeleri

Ocak-mart çekici ihracatında 2021'in aynı dönemine göre Hollanda yüzde 12 azalış ve 15 milyon 562 bin dolarla 6'ncı, Portekiz yüzde 52,89 yükseliş ve 13 milyon 534 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 59,83 artış ve 10 milyon 258 bin dolarla 8'inci, Macaristan yüzde 4,51 yükseliş ve 8 milyon 763 bin dolarla 9'uncu, Çekya da yüzde 82,63 artış ve 8 milyon 683 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen sene ocak-mart aylarında bu sektörde dış satımın yapılmadığı İran'a bu yılın aynı döneminde 7 milyon 509 bin, Afganistan'a da 5 milyon 876 bin dolarlık çekici satıldı.

Yine geçen yılın ilk 3 ayında çekici ihraç edilmeyen Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'a da 1 milyon doların üzerinde çekici ihraç edildi.

YORUMLAR
500
İSTİB Başkanı Kopuz: 'Türkiye'de yıllık 14 milyar dolarlık gıda kaybı ve israfı yaşanıyor' İSTİB Başkanı Kopuz: 'Türkiye'de yıllık 14 milyar dolarlık gıda kaybı ve israfı yaşanıyor' Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat

Türkiye, dolar, Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte 300 milyon doları aştı - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Otoparktaki yalnız asker: Bu isimsiz mezarın sahibi, İstanbul'un fethine katılan bir şehit
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
10:58 Bursa'da cezaevi memurunun şehit olduğu patlama anı saniye saniye kameralarda!
10:55 Pençe-Kilit operasyonunda önemli ilerleme! Zap Vadisi tamamen kontrol altına alındı
10:49 İnfaz koruma memurlarının servisine yönelik bombalı saldırıdan ilk görüntüler geldi
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:25:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte 300 milyon doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement