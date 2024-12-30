Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Ekim'de Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Ekim'de Artış Gösterdi

Türkiye'nin Ekim ayındaki doğal gaz ithalatı, geçen yıla göre %17,7 artarak 3,95 milyar m³ oldu.

30.12.2024 16:18
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artarak yaklaşık 3 milyar 952 milyon 220 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 585 milyon 990 bin metreküpü boru hatlarıyla, 366 milyon 230 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, ekimde yüzde 17,7 artarak 3 milyar 952 milyon 220 bin metreküpe ulaştı.

Ekimde en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 711 milyon 120 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 8 milyon 560 bin metreküple Azerbaycan ve 866 milyon 310 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 366 milyon 230 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 6,72 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi ekimde yıllık bazda yüzde 0,02 azalarak 3 milyar 144 milyon 960 bin metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 0,06 artışla 1 milyar 162 milyon 460 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 8,04 azalarak 860 milyon 480 bin metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise ekimde yüzde 6,72 artarak 434 milyon 880 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,13 düşüşle yaklaşık 5 milyar 163 milyon 180 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 4 milyar 955 milyon 970 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 207 milyon 210 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Ekim'de Artış Gösterdi - Son Dakika

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