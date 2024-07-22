Türkiye'nin En Geç Kiraz Hasadı Ahlat'ta Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin En Geç Kiraz Hasadı Ahlat'ta Yapılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde yetiştirilen kirazlar, Türkiye'nin diğer bölgelerine gönderiliyor. Ahlat kirazı, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarıyla tat ve aroma açısından oldukça güzel bir lezzete sahip. Seyrantepe köyünde kiraz üreticiliği yapan Havva Çağlar, 2 bin rakımda bulunan köylerinde en son kiraz hasadını yaptıklarını belirtti ve genellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kirazlarını sattıklarını söyledi.

22.07.2024 10:10
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Yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen kirazlar, bölgenin ve ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor.

Türkiye'de kiraz hasadının bitmesinden 20 gün sonra Ahlat ilçesindeki 2 bin rakımlı köylerde kiraz hasadı yeni başlıyor. Yüksek rakımdan dolayı Türkiye ortalamasından 20 gün sonra hasadına başlanan kiraz, ağustos ayı başına kadar toplanıyor. Gece ve gündüz oluşan sıcaklık farkları nedeniyle tadı ve aroması oldukça güzel olan Ahlat kirazı, çevre il ve ilçelerden oldukça talep ediliyor.

Ahlat ilçesine bağlı Seyrantepe köyünde kiraz üreticiliği yapan ziraat yüksek mühendisi Havva Çağlar, Türkiye'nin birçok bölgesinde kiraz hasadı biterken köylerinde yeni kiraz hasadına başladıklarını söyledi. Çağlar, "Seyrantepe köyünde yaşıyorum. Şu an ailemle birlikte kiraz hasadı yapıyoruz. Şu an diyorum çünkü 2 bin rakımdayız. Bu nedenle Türkiye'de en son hasadı biz yapıyoruz. Bahçemiz 800 ağaçtan oluşuyor. Yaklaşık 20 yıl önce devlet desteğiyle babam bu bahçeyi kurdu. Babam köyde kiraz bahçesini kurduktan sonra örnek teşkil etti ve köyde bahçe kuranlar oldu. Arazimiz eğimli olduğu için biraz daha bahçe tarımına uygun. Kirazlar rakım yüksek olduğundan dolayı gece gündüz sıcaklık farkı da oldukça yüksek. Bu sıcaklık farkı meyveyi tatlandırıyor. Yıllık ortalama 20 ton civarında verim alıyoruz. Genelde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine satıyoruz. Daha önce bir kez Azerbaycan'a ithalat yaptık. Onun dışında sadece yurt içine pazarlıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin En Geç Kiraz Hasadı Ahlat'ta Yapılıyor - Son Dakika

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