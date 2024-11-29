Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi %0,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi %0,7 Arttı

Ekim ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi 3 milyon tona yükselirken, nihai mamul tüketimi %19 arttı.

29.11.2024 10:49
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Türkiye'nin ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 3 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ekim ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarak 3 milyon tona çıktı. Ocak-ekim döneminde ise üretim yüzde 12,4 artışla 30,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ekimde yüzde 19 artışla 3,4 milyon tona çıktı, ocak-ekim döneminde ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 gerileyerek 31,4 milyon tona düştü.

Çelik ürünleri dış ticareti

Çelik ürünleri ihracatı, ekimde miktar yönünden yüzde 8,5 azalışla 989,9 bin ton, değer yönünden ise yüzde 6,2 düşüşle 728,8 milyon dolar oldu.

İhracat, ocak-ekim döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 30,7 artışla 11,2 milyon tona, değer itibarıyla yüzde 18,7 artışla 8,2 milyar dolara çıktı.

İthalat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 39,8 artışla 1,7 milyon ton, değer yönünden yüzde 16,8 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 7,2 azalışla 13,7 milyon ton, değer itibariyle yüzde 15,6 düşüşle 10,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 54 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldi.

"Makul bir dengenin kurulmasını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye'nin, Brezilya ve Almanya'nın ham çelik üretimlerindeki artışlarının etkisiyle, ekimde dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 9'uncu, ocak-ekim dönemde 8'inci sırada bulunduğunu aktardı.

İnşaat ve otomotiv sektörlerindeki büyümenin Türkiye ekonomisi ve dolayısıyla nihai çelik tüketimindeki artışta etkili olduğuna dikkati çeken Yayan, "Yıl sonunda dünya çelik talebindeki daralma nedeniyle ihracattaki azalışın devam etmesini, buna karşılık ithalattaki yüksek oranlı artışın kontrol altına alınarak makul bir dengenin kurulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi %0,7 Arttı - Son Dakika

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