Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı

20.05.2022 17:36

Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: "katma değeri yüksek arı ürünlerini tüketicimizle buluşturacağız" Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Afşin'de arı...

Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven:

"katma değeri yüksek arı ürünlerini tüketicimizle buluşturacağız"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Afşin'de arı evi açıldı.

Afşin ilçesi Beyceğiz Mahallesinde 380 dekarlık lavanta ve gül tarlasına kurulan arı evi Dünya Arı Günü'nde açıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, arı evinin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, "Afşin'deki arı evi Hacettepe Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında proje haline getirmiştik. Dünya Arı Günü'nde açıyoruz. Tesis Türkiye'nin ilk arı tesisi olma özelliğine sahip. Türkiye'nin en büyük tek parça lavantalarında arı evini hizmete açıyoruz. Diğer taraftan da arı konusunda toplumun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Burada bir sürü amaca hizmet etmeye çalışıyoruz. Bölgede kurdurduğumuz Kahramanmaraş Bal Birliği ile birlikte burada kaliteli, katma değeri yüksek arı ürünlerini Hacettepe Üniversitesi sertifikasyonunda tüketicimizle buluşturmak istedik. Bir taraftan bal üreticilerimize önemli bir gelir, standartlaşmış kalite sertifikasyonu tamamlanmış ürünleri üretip yüksek değerle satarken diğer taraftan da tüketicimize temiz, katkısız, doğal ürünleri sunmak istedik" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım ise, Afşin Arı Evi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir uygulama daha önce yapılmadı ama bundan sonra güzel olmasını, bütün illerimizde olmasını diliyorum. Arı evimizin iki amacı var. Bir tanesi tüketicilere, doğayı sevenlere, balı sevenlere arının önemini kavratmak. Arının önemini bilenlere de doğayla bütünleştirerek arıyı yaşamalarını sağlamak. Buraya gelen ziyaretçilerimiz arı vızıltıları arasında onların ürettiği balı raflarda görme imkanı olacak. Bunun dışında arıyı doğal yaşamında görebilecekler. Afşin'de Türkiye'nin tek parça lavanta bahçesi içerisinde bulunuyor arı evi. Böylelikle de lavanta arı aşkına da tanıklık etmiş olacaklar. Lavanta balının nasıl üretildiğini, üretim aşamasını görmüş olacaklar. Projenin diğer bir ayağı ise arıcıların ilgisini çekmek. Hacettepe Üniversitesi olarak Afşin Belediyesi aracılığı ile burada örnek bir arılık kurmuş durumdayız" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı
Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı
Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı
Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı
Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı
Türkiye'nin ilk arı evi Kahramanmaraş'ta açıldı

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KAHRAMANMARAŞ - Lavanta tarlasına kurulan 'Arı Evi', rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor (2) KAHRAMANMARAŞ - Lavanta tarlasına kurulan 'Arı Evi', rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor (2) Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı
Kaynak: İHA

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