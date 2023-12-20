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Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu, Kültür ve Turizm Elçilerini açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu, Kültür ve Turizm Elçilerini açıkladı

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu tarafından Avni Ongurlar, Aydın Karacabay ve Recep İncecik'e Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı verildi.

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu, Kültür ve Turizm Elçilerini açıkladı
20.12.2023 - 13:38,
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Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu tarafından Avni Ongurlar, Aydın Karacabay ve Recep İncecik'e Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı verildi.

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) tarafından her yıl belirlenen Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri açıklandı. Buna göre, Hafız Mustafa Tatlıcılık ve Lokumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay ile Gastronom/Şef ve İttifak Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep İncecik'e Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı verildi.

TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız imzalı takdim edilen Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin saygınlığı turizmin yaygınlığı ile artar anlayışımızla ülkemiz, kültürel, tarihsel ve doğal zenginlikleri, UNESCO'da tescilli miras alanlarıyla dünyanın en saygın turizm ülkelerindendir. Bütün semavi dinlere ev sahipliği yaparken, kutsal mabetleri koruyarak tüm dünya insanlarını ağırlayan Türkiye, aynı zamanda hoş görüsü ve misafirperverliği medeniyetler ittifakının oluşumunda öncü olmuştur. Bu çerçevede samimi ve dostane yaklaşımlarınız, ülkemizin tanıtımına sağladığınız destekler neticesinde, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi olmanızdan onur duyar, şükranlarımız sunarım."

"Sahip olunan doğal zenginlikler"

Fikret Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin markalaşması söylemler ile değil, mevcut sahip olduğumuz doğal zenginlikler, tarihi ve kültürel mirasların yanı sıra, dünya insanlarının ilgisini ve beğenisini kazanan ürünlerimiz, markalarımız, gastronomi alanındaki başarılarımız, hizmet sektöründeki kalitemiz ve daha birçok etken sayesinde gerçekleşmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Yetenekli insanların pozitif etkisi"

Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışın ekonomiye sağladığı katkıların yanı sıra, dünya insanlarına kabul ettirilen markaların, değerlerin ve yetenekli insanların ülke ekonomisine çok büyük pozitif etkileri olduğuna dikkat çeken Yıldız, devamında şunları kaydetti:

"Bu çerçevede sahip olduğumuz bu potansiyeli tanıtım çalışmalarımız ile taçlandırmamız büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasındaki gayretlerimizin yanı sıra bu başarılarda emeği geçenleri ödüllendirmek, Kültür ve Turizm Elçisi Beratları takdim etmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve yeni miras alanlarımızı dünyaya sunmak gibi önemli bir misyonumuz vardır."

Turizmin yaygınlığı Türkiye'nin saygınlığı

Gastronomi, konaklama ve imalatlarını turizme yönelik kazanımlara dönüştüren üç değerli ve başarılı isme Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi beratlarını takdim etmekten onur ve gurur duyduklarını belirten Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Kendilerini tebrik ediyoruz. Marifetlere iltifat etmek, kamuoyu ile paylaşmak ve duyurmak ne kadar önemli ise, başarıları gören ve kendilerinin de bu şekilde iltifat edileceğini hisseden birçok başarılı insanımızı heyecanlandıracak ve gayretlendirecektir. Unutmayalım ki turizmin yaygınlığı Türkiye'mizin saygınlığını artıracaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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