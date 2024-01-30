 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin küresel ihracat payı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin küresel ihracat payı arttı

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay, 2023 Eylül sonu itibarıyla yüzde 1,06 seviyesine yükseldi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında ihracat rekoru kırıldığı belirtilerek, son 22 yılda ihracatın 139 bin 830 ihracatçıyla 255,8 milyar dolar seviyesine çıktığı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatının arttığı ve Orta Doğu bölgesine olan ihracatın da yükseldiği vurgulandı. İmalat sanayi ihracatının en yüksek değere ulaştığı ve yüksek teknoloji ürün ihracatının arttığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin dünyada sekizinci sırada yer aldığı bazı ürün grupları da paylaşıldı. Türkiye'nin 2024 yılında 267 milyar dolarlık mal ihracat hedefine ulaşmak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Türkiye\'nin küresel ihracat payı arttı
30.01.2024 - 09:38,
Abone Ol

TİCARET Bakanlığı, Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın 2023 Eylül sonu itibarıyla yüzde 1,06 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ihracat rekoru kırıldığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak, son 22 yılda, ekonomimizin belkemiği konumundaki ihracatımızı, sayısı 139 bin 830'a ulaşan ihracatçılarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 255,8 milyar dolar mal ihracat toplamına taşıyarak rekor kırdık. Böylece küresel ihracattan aldığımız payı 2002'de yüzde 0,55, 2022'de yüzde 1,02 iken, 2023 Eylül sonu yüzde 1,06 seviyesine yükselttik" denildi.

İhracatta ulaşılan başarının detaylarının rakamlarda görüldüğü aktarılarak, "2002 yılında 31 bin 855 olan ihracatçı firma sayımız, 2023 yılında yüzde 339 artarak 139 bin 830'a yükselmiştir. Ayrıca, 2023 yılında ilk kez ihracat yapan firma sayısı 38 bin 574 olurken, bu firmaların toplam ihracata katkıları 6,6 milyar dolar olmuştur" ifadelerine yer verildi.

'TARİHİN EN YÜKSEK İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

2023 yılında 240'tan fazla ülkeye/gümrük bölgesine 12 bin 886 ürünün ulaştırıldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkelerden 70'ine tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği üye ülkelerinin (AB-27) 2023 Ocak-Kasım döneminde, dünyadan ithalatı yüzde 16,1 oranında geriledi. Buna karşın ülkemizin AB-27'ye yaptığı ihracat 2023'te geçen yıla göre yüzde 1,2 artışla 104,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerimizin arttığı Yakın ve Orta Doğu bölgesine ihracatımız yüzde 2,2 artış ile 46,2 milyar dolara yükseldi. Türk cumhuriyetlerine ihracatımız ise 2023'te yüzde 26,9 artış ile 10,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere (57 ülke) ise, 2023 yılında ihracatımız yüzde 3,68 artışla 67,3 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır."

'1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT RAKAMINA ULAŞILDI'

İhracattaki ürün gruplarına ilişkin, "2023 yılında imalat sanayi ihracatımız 241 milyar dolar ile en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan yüzde 94,2 pay almıştır. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı ise yüzde 40,3'e yükselmiştir. Hava taşıtları ve bunların aksamları, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve fotovoltaik hücreler en çok ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünler olarak öne çıkmaktadır. 1 milyar doların üstünde ihracatı gerçekleştirilen fasıl sayısı 2023 yılında 54'e ulaşmış, 39 fasılda tarihin en yüksek ihracatı yapılmıştır. 2023 yılında 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 30 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşmıştır" denildi.

'DÜNYADA SEKİZİNCİ SIRADAYIZ'

Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 267 milyar dolarlık mal ihracat hacmine emin adımlarla yüründüğü kaydedildi. İhraç ürünlerine değinilen açıklamada, "İnşaat demiri, ham/blok/yarı işlenmiş mermer-traverten, çimento ihracatlarında dünyada birinci, fındık, un, rafine ayçiçek yağı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, kabuksuz antep fıstığı ve bulgur ihracatlarında dünyada birinci, ev tekstili ihracatında Avrupa'da birinci, halı ihracatında dünyada ikinci, otobüs, midibüs ve minibüs, elektrikli fırın, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ihracatlarında dünyada dördüncü, buzdolabı ve derin dondurucu, elektrikli küçük ev aletleri ihracatlarında dünyada beşinci, tekstil ve hazır giyim toplam ihracatında dünyada yedinci, kamyon, kamyonet, pick-up ihracatlarında dünyada sekizinci, sıradayız. İhracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla yürüttüğümüz etkin politika ve stratejilerimiz ile 2024 yılı OVP hedefimiz olan 267 milyar dolar mal ihracat hacmine ulaşmak için çalışmalarımıza 2024 yılında da durmaksızın devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, İhracat, Türkiye, Eylül, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin küresel ihracat payı arttı - Son Dakika


10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin küresel ihracat payı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement