Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılayan Karacabey'de hasat başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılayan Karacabey'de hasat başladı

16.08.2022 09:22

Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılayan Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasat başladı.

Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılayan Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasat başladı.

Salçalık domatesin Türkiye'deki başkenti Karacabey'de beklenen hasat başladı. Binlerce dönümlük alanda ekili tonlarca salçalık domates çiftçiler tarafından hasat ediliyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, salçalık domates hasadı için ovaya indi ve üreticilerle bir araya geldi. Özkan, sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de salçalık domatesin yüzde 40'ı Karacabey'in bereketli topraklarından çıkıyor. İlçenin en önemli tarım ürünlerden biri olan domates aynı zamanda birçok salça fabrikasının da bölgede kurulup faaliyet göstermesine neden olmuş durumda.

Bu çerçevede Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gerçekleştirdiği ziyarette domates hasadına başlayan üreticilerle bir araya geldi. Özkan, üreticiler ve hasadı yapan işçilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin yüzde 40 salçalık ihtiyacını karşılayan Karacabey'in verimli topraklarında salçalık domates hasadının başladığını belirten Özkan, "Bazı vatandaşlarımız işçileriyle ve elle hasat işini gerçekleştirirken bazıları da bu arazide olduğu gibi makinayla toplama yolunu tercih ediyorlar. Tabi ki son yıllarda hem işçilik maliyetlerinin artması hem de tarımda çalışacak işçi bulma konusunda yaşanan bir sıkıntı söz konusu. Domates toplama makinalarının verimli çalışabilmesi için de arazilerin taşsız düz olması ve ölçek olarak geniş ve uzun olması önem arz ediyor. Arazide toplama yapılan esnada operatörle yaptığımız sohbette günde yaklaşık 300 - 500 ton arası domates hasadı yapıldığını ifade etti. Arazinin durumuna göre bu rakam değişkenlik gösteriyor. Elle toplamada da 1 işçinin yaklaşık 1,5 - 2 ton toplama yaptığı düşünülürse 150 - 200 işçinin yaptığı işi makine gerçekleştiriyor" diyerek tarımda teknolojinin de önemine vurgu yaptı.

Türk çiftçisi üretmeye devam ediyor

Dünyada yaşanan sıkıntılı sürece rağmen Türk çiftçisinin cefakarca sahaya çıktığını ve üretmeye devam ettiğini ifade eden Özkan, "Dünyada bir gıda krizi yaşanıyor. Duyduğumuz göre İspanya gibi salçalık domates üreten ülkelerde ürün noktasında sıkıntı var. Bizim çiftçilerimiz, üreticilerimiz taktire şayan bir şekilde girdiler ne kadar pahalı olursa olsun bu işten ve üretimden vazgeçmiyorlar. Bu yıl Karacabey ovasında geçmiş yıllarda ne kadar üretim yapılmışsa en az onun kadar bir üretim söz konusu. Ayrıca yüksek kalitede bir üretim var" dedi.

Sezonun bitmesine az kaldığını dile getiren Özkan, sanayicilere de üreticilerin yanında olması çağrısında bulundu. Özkan, "Maliyetlerin, gübrenin, işçiliğin yüksek olması nedeniyle sanayicilere de seslenmek istiyoruz. Bir orta yolun bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimizin bir miktar piyasa şartlarına yaklaşan fiyatlarla desteklenmesi sanayicilerin görevi olmalıdır" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Karacabey, Türkiye, Bursa, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılayan Karacabey'de hasat başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılayan Karacabey'de hasat başladı - Son Dakika
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