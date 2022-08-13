TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu Açıklaması

13.08.2022 17:02
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu açılışında yaptığı konuşmada, Trakya'ya bakıldığında hayvancılığın merkezinin Kırklareli olduğunu söyledi.

Kırklareli Ticaret Borsasının, örnek borsalardan biri olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, tesisin hizmete kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bugün tarım ürünlerinin depolanabilmesi için 2005 yılında Türkiye lisanslı depoculuğu bilmezken Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği olarak bunun kanununun çıkartılmasını sağladık. Beş yıl bekledik özel sektör devreye girsin diye, kimse girmedi, 'bu nedir acaba' diye. Sonra TMO'yla beraber yüzde 50 ortak olduk, sonrasında da özel sektör hemen arkamızdan geldi." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"'Dünyanın en stratejik sektörü, en çok kazandıracak sektörü hangisidir' derseniz, tarım ve hayvancılık. Yıllardır biz bunu ifade ediyorduk, ne zaman pandemi çıktı, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya yeni anladı. 2004 yılında IMF bana geldiği zaman 'artık tarım ve hayvancılık sektöründen çıkın' diyordu, şimdi tam tersine bizim o gün iddia ettiğimiz şeye bugün dünya geldi. Bakınız son 10 yılda en çok fiyatı artan ürünler nedir dünyada diye baktığınız zaman tarım hayvancılık ürünleri, altından da, petrolden de, doğal gazdan da… Sakın günlük meşgalelerden, günlük sıkıntılarınızdan yorulup da bu işten vazgeçmeyelim. Bundan vazgeçilemez, çünkü gelecekte kendi halkını doyuran, dünyanı doyurmaya yardımcı olan ülkeler dünyanın liderleri olacak."

"Kamu bankalarında rahatlama başladı"

Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Üç gün önce banka temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar. Öteki taraftan şimdi özel bankalarla da ilgili sorunlarımız var. Onların faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili büyük bir rahatsızlığımız var. İnşallah ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Borsa Başkanı Turhan Altıntel, soğuk hava deposunun açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Facebook İstasyonu açılışı ile yeni hizmet binası temel atma töreninde, dünyada sosyal platformları en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğuna değindi.

Gençlerin Facebook istasyonundan en üst düzeyde yararlanmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, Vali Birol Ekici'ye makamında ziyarette bulundu.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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