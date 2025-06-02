Türkiye Petrolleri Azerbaycan'da Ortaklık Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Petrolleri Azerbaycan'da Ortaklık Kurdu

Türkiye Petrolleri Azerbaycan\'da Ortaklık Kurdu
02.06.2025 13:30
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Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Şafak-Asiman Sahası'nda yüzde 30 pay aldığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Şafak-Asiman Sahası'na ortak olarak girdiğini belirterek, "Yüzde 30'luk bir pay aldık. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası'na katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılış hitabıyla ile başlayan toplantıda bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz ürettiklerini belirterek, 2026'da 20, 2028'de de 40 milyon metreküpe çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÜRETİM ARTACAK

Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü bir tarih üzerine inşa edilmiş stratejik bir enerji iş birliği bulunduğunu vurgulayarak, Şafak-Asiman Sahası ortaklık anlaşması ile Türkiye'nin Azerbaycan'daki doğal gaz üretiminin artıracağını söyledi.

FUAR ZİYARETİ

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bakan Bayraktar, Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nda incelemelerde bulunurken Türkiye Petrolleri standını ziyaret etti.

Türkiye'nin Hazar'da Azeri-Çırak- Güneşli ve Şahdeniz doğal gaz projelerine ortaklıkları bulunduğu belirtildi.

ALİYEV'İN KABULÜ

Ziyaretin ardından Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birlikleri ve olası yeni projeler değerlendirildi.

ORTAKLIK ANLAŞMASI

Bakü Enerji Haftası kapsamında Türkiye Petrolleri, SOCAR ve BP arasında Hazar'da bulunan Şafak-Asiman Doğal Gaz Sahası ile ilgili ortaklık anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, Şafak-Asiman sahasına ortak olarak giriyor. Yüzde 30'lık bir pay aldık. Her zamanki ortaklarımız SOCAR ve BP ile birlikte bu sahada üretimimizi başlatacağız" dedi.

YENİ SAHALAR GÜNDEMDE

Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Azerbaycan'daki görünürlüğünün arttığına işaret ederek, "Özellikle Hazar Denizi'ndeki başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Petrolleri Azerbaycan'da Ortaklık Kurdu - Son Dakika

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