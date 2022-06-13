Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor - Son Dakika
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Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor

13.06.2022 22:29
Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor

Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor.

Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boruların denize indirilmesi törenine katılacak.

Karadeniz'de bulunan doğalgazın kullanıma ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6 bin çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek.

12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castoro-10 isimli gemiyle, serimi ise CastorOne isimli gemiyle gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz, 2023'te ana dağıtım hattına verilecek.

Hedef; 2023'te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

Kuyular, 25 yıl ihtiyaç duyacak gazı üretebilecek kapasitede

Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Fatih, Kanuni ve Yavuz mavi vatanda görevde

Öte yandan 21 Ağustos 2020 tarihinde Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarını sürdürdüğü Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıkladığı Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşif müjdesinin ardından doğalgaz rezervleri 540 milyar metreküpe ulaşmıştı. - ZONGULDAK

Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor
Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor
Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor

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Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor - Son Dakika

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