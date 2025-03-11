Türkiye Turizm Tedarik Buluşması Bodrum'da

Türkiye Turizm Tedarik Buluşması (TTB), 24-27 Nisan'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

Profesyonel Turizm Yöneticileri Oluşum Platformu ve TTB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, satın alma yöneticileri, sektör temsilcileri ile ulusal ve uluslararası markaları bünyesinde buluşturan tedarikçileri Bodrum'da bir araya getireceklerini söyledi.

Ocakta Antalya'da gerçekleştirdikleri buluşmada 780 turizm profesyonelini ve 1550 ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Bilgiç, Bodrum'da da 1550'den fazla misafiri konuk etmeyi planladıklarını kaydetti.

Buluşmada, yeni ürün ve firma tanıtımları, ikili ticari görüşmeler, eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, sektör ile ilgili paneller gerçekleştirileceğini belirten Bilgiç, "Türkiye Turizm Tedarik Buluşması organizasyonlarıyla sektöre önemli katkı sunuyoruz. Sektör ile üretici ve tedarikçileri bir araya getiriyoruz. Organizasyonumuz farklı kentlerde de düzenlenecek. 'Gönül birliğinden güç birliğine' mottomuz ile çıktığımız bu yolda platformumuz her geçen gün güçlenmekte ve büyümektedir." ifadelerini kullandı.