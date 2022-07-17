TÜRKPATENT'e 6 ayda 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) Ocak-Haziran 2022 döneminde 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını bildirdi.

Varank, yazılı açıklamasında TÜRKPATENT'e bu yılın ilk yarısında yapılan sınai mülkiyet başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu dönemde coğrafi tescil sayısının 1149'a ulaştığını bildiren Varank, "Yılın ilk yarısında TÜRKPATENT'e 3 bin 657 patent, 3 bin 229 faydalı model, 87 bin 932 marka, 31 bin 965 tasarım olmak üzere toplam 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı." bilgisini verdi.

Varank, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yerli patent başvurularının yüzde 3 arttığına işaret ederek yerli faydalı model başvurularında yüzde 34, yerli tasarım başvurularında da yüzde 28 artış gerçekleştiğini aktardı.

Yerli sınai mülkiyet tescil sayılarına bakıldığında da dikkat çekici artışlar görüldüğünü vurgulayan Varank, "Ocak-haziran döneminde yerli patent tescil sayısı yüzde 11 artarak 1719'a, yerli faydalı model tescil sayısı yüzde 38 artarak 1273'e ulaştı. Bu dönemde yerli marka tescil sayısında yüzde 50 artış yaşandı ve 70 bin 603 marka tescili yapıldı. Yerli tasarım tescil sayısı da yüzde 38 artarak 31 bin 589'a çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ocak-haziran arasında Mercedes-Benz Türk'ün 112, ASELSAN'ın 71 ve Arçelik'in 61 olmak üzere en fazla patent başvurusu yapan kuruluşlar olduğunu bildirdi.

Coğrafi işaret başvurularında da önemli artışlar kaydedildiğini vurgulayan Varank, "Coğrafi işaret başvuruları, 2022'nin ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 120 arttı. Bu dönemde 163 coğrafi işaret tescili yapıldı. " ifadelerini kullandı.

Başvurularda öne çıkanlar

TÜRKPATENT'in 2022 yılı ilk 6 ay istatistiklerine bakıldığında patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 14 üniversite yer aldı. Üniversiteler tarafından 333 patent ve faydalı model başvurusu yapıldı. En fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında ilk sırayı 17'şer başvuruyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi paylaşırken ikinci sırada 13 başvuru ile Erciyes Üniversitesi, üçüncü sırada ise 12'şer başvuru ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi yer aldı.

Sınai mülkiyet başvurularının illere göre dağılımında ise patent başvuru sayılarında sıralama İstanbul, Ankara, Bursa şeklinde gerçekleşirken marka ve faydalı model başvuru sayılarında İstanbul, Ankara, İzmir, tasarım başvurularında da İstanbul, Bursa ve Ankara ilk üç sırayı aldı. En fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller, Balıkesir, Hakkari ve Malatya (16) olurken bu illeri Bursa (15) ile Konya ve Sakarya (7) takip etti.

AB tescilli coğrafi işaret sayısı 8'e çıktı

??????? Giresun tombul fındığının tesciliyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescilli coğrafi işaret sayısı da 8'e yükseldi. Daha önce de Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaret almıştı.

Varank'ın açıkladığı en fazla patent başvurusu yapan kuruluşların sıralaması şu şekilde:

"Mercedes-Benz Türk: 112, ASELSAN: 71, Arçelik: 61, Tırsan Treyler: 49, Vestel Beyaz Eşya: 47, Bilim İlaç: 41, Vestel Elektronik: 37, Türk Telekom: 25, Femaş Metal: 21, Sanovel İlaç: 21, TUSAŞ: 18."