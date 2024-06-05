Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak

Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali\'ne iletişim desteği sağlayacak

Türksat AŞ, Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak. Festival, 7-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlik, bilim ve teknoloji üreten kurum ve firmaları bir araya getirerek, vatandaşların bilgi ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor ve 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

05.06.2024 10:21
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Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde 7-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim desteği vereceği festival, 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla yapılacak.

Bilim ve teknoloji üreten kurum ve firmaları buluşturarak, vatandaşın bilgi ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen etkinliği, 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak - Son Dakika

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