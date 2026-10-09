TVF Katılım Finans, Ziraat ve Halk Katılım payları için devir sözleşmeleri imzaladı

TVF Katılım Finans, Ziraat ve Halk Katılım payları için devir sözleşmeleri imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralacak. Bu kapsamda taraflar arasında pay devir sözleşmeleri imzalandı.
TVF: TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalandı
Kaynak: AA
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