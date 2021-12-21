Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş çıkış yoğunluğuyla yenileme çalışması süren Arhadan'ın Türkgözü Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle nakliyecilerin bu kapıya yönlendirilmesi sonucu uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kuyruk oluşturdu.

TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar geldi. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına sebep oluyor.

"İHRACAT ARTTI"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, son dönemde ihracatın artışıyla sınır kapılarında yoğunluğun arttığını söyledi. Araç ve yaya yoğunluğunun iki taraflı olduğunu söyleyen Akyürek, "Gürcistan tarafında 5 veya 6 peron sürekli açık kalırsa Türkgözü Sınır Kapısı'nın açılmasıyla da yaşanan TIR yoğunluğu paylaşılırsa bu kuyruklar azalacaktır" dedi.

"YOL TEK, KAPI KAPASİTESİ BELLİ"

Sarp Sınır Kapısı'nda günlük ortalama 1100 TIR'a giriş çıkış işlemi yapıldığını belirten Akyürek, "Pandemi döneminde Gürcistan'a kısıtlı girişler biraz rahatlayınca, insanlar bekleyen iş ilişkilerini ve sosyal hayatını yeniden canlandırmak için yoğun şekilde araçlarıyla Gürcistan'a giriş yapıyorlar. Gürcistan tarafından da alışveriş için Türkiye'ye girişler yoğun. Yol tek, kapı kapasitesi belli. Bu da yoğunluğa sebep oluyor" diye konuştu.

"KUYRUKLARLA SÜREKLİ KARŞILAŞIYORUZ"

TIR şoförü Murat Sarı ise 3 gündür kuyrukta beklediğini söyleyerek, " Kocaeli'den geliyorum. Azerbaycan'a gitmeye çalışıyorum. Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruklarıyla sürekli karşılaşıyoruz. Genelde 2-3 gün sürüyor kapıya geçmek. Biz alıştık, artık normal geliyor" dedi. TIR şoförü Yücel Seçer de, "Yıl sonu olduğu için ihracat çok fazla, kapıda yoğunluk oluşuyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.