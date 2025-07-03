UİB İhracatı Haziranda Yüzde 30,36 Arttı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,36 artarak 3 milyar 593 milyon 446 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracat tutarı da yüzde 12,71'lik artışla 20 milyar 807 milyon 342 bin dolara ulaştı.

UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) haziran ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,94 artarak 3 milyar 55 milyon 123 bin dolar olarak gerçekleşti. Birliğin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı yüzde 15,73'lük artışla 17 milyar 696 milyon 370 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), haziranda 89 milyon 993 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in ocak-haziran ihracatı, 612 milyon 757 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,14'lük artışla 76 milyon 580 bin dolara ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), yılın ilk 6 ayındaki ihracatı da 440 milyon 161 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,67'lik artışla 21 milyon 534 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) yılın 6 aylık dönemindeki ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,23'lük artışla 139 milyon 123 bin dolara çıktı.

Haziranda 10 milyon 374 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 6 aylık dönemde 67 milyon 902 bin dolarlık dış satışa imza attı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:

"Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen ihracatımızın artıyor olması, büyük bir başarıdır. Bunu değerli ihracatçı üyelerimizin gayretli çalışmalarına borçluyuz. Sürdürülebilir büyümenin ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."